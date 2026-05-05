Ngày 5/5: Bạc giảm giá, bạc Phú Quý về dưới 76 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới giảm mạnh 4 USD/ounce trong đêm ngày 4/5 (theo giờ Việt Nam), xuống quanh mốc 73 USD/ounce. Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/5, giá bạc trong nước cũng giảm xuống dưới 76 triệu đồng/kg.

Đêm ngày 4/5 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới để mất 4 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông có diễn biến mới. Đến sáng ngày 5/5, giá bạc thế giới giao dịch dưới mốc 73 USD/ounce. Theo đó, giá bạc trong nước cũng được điều chỉnh giảm, giao dịch dưới 76 triệu đồng/kg, giảm khoảng 3 triệu đồng/kg so với cùng thời điểm sáng qua.

Cụ thể, khảo sát lúc 08h40 giá bạc miếng Phú Quý 1 lượng mua vào - bán ra ở mức 2,758- 2,843 triệu đồng/lượng; bạc thỏi Phú Quý mua vào - bán ra ở mức 73,546 - 75,813 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,748- 2,853 triệu đồng/lượng; giá bạc Ancarat mua vào - bán ra ở mức 2,757 - 2,842 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu muavangbac.vn cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 4/5, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý chỉ bán ra gần 6,5 tấn bạc. Tính đến thời điểm hiện tại, SLV nắm khoảng hơn 15.000 tấn bạc, tương ứng gần 35,4 tỷ USD.

Trong báo cáo mới phát hành về thị trường bạc của Tập đoàn Phú Quý, tồn kho bạc tại Thượng Hải tiếp tục ghi nhận mức tăng mạnh hơn 116 tấn so với tuần trước và đã tăng khoảng 73 tấn so với dữ liệu cuối năm 2025. Cùng với đó, tồn kho bạc tại Comex cũng ghi nhận mức giảm hơn 19 tấn so với tuần trước đó.

“Dữ liệu đang cho thấy sự dịch chuyển dòng chảy bạc vật chất giữa các khu vực, khi nguồn cung có xu hướng rời khỏi thị trường phương Tây và được hấp thụ tại Trung Quốc”, chuyên gia Tập đoàn Phú Quý nhận định.

Báo cáo của Phú Quý nhận định, giá bạc Comex vẫn đang trong một xu hướng giảm, cuối tuần trước Bạc có một nhịp tăng nhẹ hồi về vùng Fibo 50% của sóng giảm trước đó và hiện tại giá đã phản ứng tại vùng này và có dấu hiệu tiếp tục giảm trở lại.

Trên cơ sở đó, Phú Quý đưa ra 2 kịch bản cho giá bạc trong tuần mới, cụ thể:

Kịch bản 1, nếu giá bạc giảm lại về vùng 71,39 USD/ounce, nhiều khả năng sẽ tiếp tục breakdown xuống vùng 64,3 USD.

Kịch bản 2, nếu giá vượt qua vùng kháng cự Fibo 77,7 – 79,18 USD và tiến tới vùng 84 USD, xu hướng tăng có thể được củng cố, hướng mục tiêu lên vùng 90 USD.





