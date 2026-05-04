Ngày 4/5: Giá bạc giao dịch sát 79 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới hồi phục và giao dịch gần mốc 76 USD/ounce, mức giá hồi phục khá so với thời điểm phiên 1/5, bạc từng giao dịch quanh mốc 73 USD/ounce.

Theo đó, giá bạc trong nước cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng nhẹ so với sáng 2/5. Cụ thể, khảo sát lúc 09h18 giá bạc miếng Phú Quý 1 lượng mua vào - bán ra là 2,868- 2,957 triệu đồng/lượng; bạc thỏi Phú Quý mua vào - bán ra là 76,479 - 78,853 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,858- 2,967 triệu đồng/lượng; giá bạc Ancarat mua vào - bán ra ở mức 2,862 - 2,951 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu muavangbac.vn cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 01/5, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý bán ra 22,5 tấn bạc. Tính đến thời điểm hiện tại, SLV nắm khoảng hơn 15.000 tấn bạc, tương ứng gần 35,4 tỷ USD.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên vùng 75-76 USD/ounce trong ngày thứ Sáu. Động lực chính đến từ việc giá dầu suy giảm và đồng USD yếu đi.

Cụ thể, giá dầu WTI có xu hướng giảm trong sáng cùng ngày sau khi các quan chức Pakistan xác nhận Iran đã gửi đề xuất hòa bình mới. Diễn biến này góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Cùng thời điểm, chỉ số USD lùi về vùng thấp nhất trong 2 tháng, chịu áp lực từ đà tăng mạnh của đồng yên Nhật trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn giới chức Nhật Bản can thiệp thị trường tiền tệ.

Bên cạnh đó, động lực hỗ trợ giá bạc đi lên còn đến từ báo cáo sản xuất ISM tháng 4 thấp hơn kỳ vọng, dù vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy tốc độ mở rộng của lĩnh vực sản xuất đang chậm lại.

Trước đó, chỉ số PMI sản xuất do S&P Global công bố cũng ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn. Những tín hiệu này cho thấy động lực của ngành sản xuất Mỹ đang suy yếu, kéo lợi suất trái phiếu giảm và qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Dù vậy, tính từ khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát hồi đầu tháng trước, giá bạc vẫn giảm khoảng 18%.





