Tháng 5 cầm 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm tại BIDV, Agribank, VietinBank: Tiền lãi được bao nhiêu?

Theo Ngọc Linh | 03-05-2026 - 20:40 PM | Smart Money

Đầu tháng 5, nhiều ngân hàng công bố mức lãi suất tiền gửi mới.

Với những người không có kiến thức đầu tư, cộng thêm khẩu vị rủi ro thấp, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là lựa chọn an toàn, dễ tiếp cận và gần như chẳng có gì phải lo. Tuy nhiên, cùng một số tiền nhưng gửi ở ngân hàng nào, kỳ hạn bao lâu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoản lãi nhận được.

Vậy nếu đang có 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi, gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 5 này, mức lãi nhận được sẽ là bao nhiêu? Trong 3 ngày đầu tháng 5,BIDV, VietinBank và Agribank đã công bố mức lãi suất tiết kiệm với hình thức gửi tiết kiệm online. Thử so sánh xem sao!

Công thức tính lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi/12.

1. Gửi tiết kiệm tại BIDV

Tại BIDV, lãi suất tiền gửi online tháng 5/2026 kỳ được niêm yết ở mức: 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 5,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Với số tiền 100 triệu đồng, nếu chọn kỳ hạn 3 tháng, khoản lãi nhận được vào cuối kỳ vào khoảng 1,18 triệu đồng.

Khi tăng lên kỳ hạn 6 tháng, tiền lãi ước tính đạt khoảng 2,9 triệu đồng.

Trong khi đó, gửi 12 tháng giúp số tiền sinh lời đạt khoảng 5,9 triệu đồng.

2. Gửi tiết kiệm tại VietinBank

Trong khi đó, VietinBank áp dụng mức lãi suất thấp hơn ở kỳ hạn ngắn nhưng tăng mạnh ở kỳ hạn dài.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm, tương đương khoảng 600.000 đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 3,5%/năm giúp tiền lãi đạt khoảng 1,75 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở kỳ hạn 12 tháng, VietinBank áp dụng mức 5,9%/năm, đưa số tiền lãi nhận được lên khoảng 5,9 triệu đồng, ngang bằng với BIDV. Điều này cho thấy ngân hàng này ưu tiên thu hút dòng tiền ở kỳ hạn dài hơn.

3. Gửi tiết kiệm tại Agribank

Tại Agribank, lãi suất tiền gửi trong tháng 5 cũng có sự phân hóa rõ giữa các kỳ hạn.

Kỳ hạn 3 tháng được áp dụng mức 2,9%/năm, giúp khoản tiền 100 triệu đồng sinh lời khoảng 725.000 đồng.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 4%/năm mang lại khoảng 2 triệu đồng tiền lãi.

Còn ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank áp dụng mức 5,9%/năm, tương đương khoảng 5,9 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Nhìn chung, với cùng 100 triệu đồng, nếu gửi trong 3 tháng thì số tiền lãi chênh lệch khá rõ giữa các ngân hàng, trong đó BIDV đang dẫn đầu. Ở kỳ hạn 6 tháng, khoảng cách vẫn được duy trì nhưng đã thu hẹp hơn. Còn khi kéo dài đến 12 tháng, cả ba ngân hàng gần như đưa ra cùng một mức lãi suất, khiến số tiền lãi gần như tương đương nhau.

