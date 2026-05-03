Lỗ nặng không ngờ sau 2 tháng mua vàng

Thanh Anh | 03-05-2026 - 10:24 AM | Smart Money

Chưa bao giờ người mua vàng chịu lỗ tới gần 30 triệu đồng/lượng sau 2 tháng mua vàng như hiện nay.

Hôm nay ngày 3/5, giá vàng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 162,0 – 166,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng nhẫn thấp hơn khoảng 500 nghìn đồng/lượng, phổ biến ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước đã giảm về mức thấp trong 3 tháng. Kể từ đỉnh 191 triệu đồng/lượng lập được vào đầu tháng 3/2026, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 25 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 13%. Nếu tính thêm chênh lệch giá mua – giá bán thì người mua vàng ở đỉnh tháng 3 và bán ra lúc này chịu lỗ tới 29 triệu đồng/lượng, tức lỗ 15%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở quanh mốc 4.600 USD/ounce cũng đã giảm tới 16% kể từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce.

Dự báo về giá vàng trong thời gian sắp tới, giới chuyên gia có quan điểm trái chiều khi động lực tăng giá của vàng chưa thật sự rõ ràng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định. “Tôi tin rằng sau đợt bán tháo do cuộc họp FOMC tuần vừa rồi, thị trường có thể có một nhịp bật tăng nhẹ. Tôi kỳ vọng mức tăng vừa phải của vàng và bạc khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi chưa thấy một xu hướng tăng bền vững cho đến khi tình hình giữa Mỹ/Israel và Iran được giải quyết”.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định. “Hợp đồng vàng tháng 6 sẽ tăng trong tuần tới dựa trên các chỉ báo động lượng đang thiên về xu hướng tích cực hơn. Về cơ bản, không có gì thay đổi khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng tích trữ vàng”.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, chia sẻ với Kitco News rằng ông kỳ vọng giá vàng và bạc sẽ tiếp tục vận động ngược chiều với dầu mỏ, đồng thời có mối tương quan với thị trường cổ phiếu. Pavilonis cũng cho rằng thị trường đang dần quen với trạng thái hiện tại của xung đột Iran trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn, đồng thời kỳ vọng khả năng đạt được một giải pháp đang đến gần hơn.

Pavilonis cho biết do vàng không có lợi thế về lợi nhuận doanh nghiệp hay cổ tức để tạo ra các câu chuyện tích cực riêng, nên trong giai đoạn xung đột này, vàng phần nào chỉ đóng vai trò “đi theo” – dù các động lực dài hạn của vàng trong năm 2025 vẫn tồn tại ở phía sau.

