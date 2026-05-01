Tài khoản đã trừ hơn 500 triệu đồng nhưng người nhận chưa nhận được tiền: Tất cả người dùng chú ý quy định mới từ hôm nay

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mới đây thông báo điều chỉnh tính năng chuyển tiền, theo đó các giao dịch giá trị lớn sẽ không còn được xử lý theo hình thức chuyển nhanh 24/7 như trước.

Cụ thể, từ ngày 1/5/2026, các giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức chuyển khoản thường để xử lý. Với phương thức này, thời gian xử lý tối thiểu là 4 giờ làm việc; các giao dịch phát sinh sau 15h55 sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Theo MSB, thay đổi này được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán, đồng thời góp phần tăng cường an toàn hệ thống.

Ngoài MSB, nhiều ngân hàng cũng đã thông báo dừng tính năng này trước đó. Thay đổi này nhằm tuân thủ theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas từ lâu đã đặt ra hạn mức giao dịch dưới 500 triệu đồng mỗi lần. Với các khoản lớn hơn, về nguyên tắc bắt buộc phải đi theo hình thức chuyển khoản thường.

Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi thực hiện các giao dịch giá trị cao, trước đây nhiều ngân hàng đã bổ sung tính năng "tự động tách lệnh". Ví dụ, nếu khách hàng chuyển 1 tỷ đồng, hệ thống sẽ tự chia thành 2–3 giao dịch nhỏ dưới 500 triệu đồng và xử lý qua chuyển khoản nhanh 24/7, giúp tiền đến tài khoản nhận ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, theo lộ trình thực hiện Thông tư 40/2024/TT-NHNN, các ngân hàng đã phát đi thông báo dừng hoàn toàn tính năng “tách lệnh tự động”. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn đi theo luồng chuyển nhanh như trước.

Khi không còn được chia nhỏ, các giao dịch từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường qua hệ thống liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận hành.

Khác với chuyển khoản nhanh 24/7 (xử lý ngay lập tức, kể cả ban đêm hay ngày nghỉ), chuyển khoản thường phụ thuộc vào giờ làm việc. Vì vậy, nếu chuyển trong giờ hành chính, tiền thường đến sau vài tiếng. Nếu chuyển vào buổi tối, cuối ngày hoặc ngày nghỉ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, các quy định về phòng chống rửa tiền cũng khiến thời gian xử lý thay đổi. Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi và báo cáo.

Vì vậy, ngân hàng có thể thực hiện thêm bước kiểm tra, đặc biệt với giao dịch bất thường. Trong một số trường hợp, việc này khiến thời gian xử lý lâu hơn so với các khoản tiền nhỏ.