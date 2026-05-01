Tài khoản không bị phong toả, vì sao chuyển tiền nhưng không thành công?

Thu Thuỷ | 01-05-2026 - 09:40 AM | Smart Money

Trên thực tế, việc chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng đôi khi không thành công hoặc phát sinh lỗi không phải là hiếm. Nguyên nhân có thể đến từ cả phía người dùng lẫn hệ thống vận hành. Dưới đây là những tình huống phổ biến kèm theo cách xử lý để hạn chế rủi ro khi giao dịch.

Số dư tài khoản không đáp ứng

Một trong những lỗi cơ bản là tài khoản không đủ tiền. Nhiều người chỉ tính phần tiền cần chuyển mà bỏ qua phí giao dịch đi kèm. Khi tổng số tiền (gồm cả phí) vượt quá số dư hiện có, hệ thống sẽ từ chối lệnh chuyển. Để tránh tình huống này, bạn nên kiểm tra số dư trước khi thực hiện và đảm bảo đủ cho cả khoản chuyển lẫn chi phí phát sinh.

Kết nối internet không ổn định

Ứng dụng ngân hàng phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền mạng. Nếu mạng yếu, chập chờn hoặc bị gián đoạn, giao dịch có thể bị treo, lỗi hoặc không hoàn tất. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra lại Wi-Fi hoặc dữ liệu di động, ưu tiên sử dụng kết nối ổn định trước khi thao tác.

Nhập sai thông tin người nhận

Sai sót khi điền số tài khoản hoặc số thẻ là lỗi rất thường gặp. Điều này có thể khiến giao dịch bị từ chối, hoặc nghiêm trọng hơn là chuyển nhầm tiền. Để hạn chế rủi ro, cần đối chiếu kỹ số tài khoản và tên người nhận trước khi xác nhận. Nếu phát hiện sai sót sau khi chuyển, nên liên hệ ngân hàng ngay để được hỗ trợ.

Nhập không chính xác mã OTP

OTP là bước xác thực quan trọng. Việc nhập sai hoặc nhập khi mã đã hết hạn sẽ khiến giao dịch thất bại. Nếu sai nhiều lần, tài khoản có thể bị khóa tạm thời. Để khắc phục, hãy nhập mã ngay khi nhận được và thiết bị có kết nối mạng ổn định để nhận OTP kịp thời.

Sự cố từ hệ thống ngân hàng

Không phải lúc nào lỗi cũng do người dùng. Trong một số thời điểm, hệ thống có thể đang bảo trì hoặc gặp trục trặc kỹ thuật, khiến giao dịch không thực hiện được. Trong tình huống này, bạn nên chờ một thời gian rồi thử lại, hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ của ngân hàng để kiểm tra.

Vượt hạn mức giao dịch

Các ngân hàng đều áp dụng giới hạn số tiền chuyển theo ngày hoặc theo lần. Nếu vượt ngưỡng cho phép, lệnh chuyển sẽ không được chấp nhận. Để chủ động hơn, bạn nên kiểm tra hạn mức trên ứng dụng hoặc liên hệ ngân hàng để điều chỉnh khi cần thiết.

Sai thông tin ngân hàng thụ hưởng

Khi chuyển liên ngân hàng, việc chọn nhầm ngân hàng hoặc nhập sai mã định danh có thể khiến giao dịch bị lỗi. Vì vậy, trước khi xác nhận, cần rà soát kỹ tên ngân hàng, mã ngân hàng (nếu có) và các thông tin liên quan đến tài khoản nhận.

Nhìn chung, phần lớn các lỗi khi chuyển tiền đều có thể phòng tránh nếu người dùng cẩn trọng trong từng bước thao tác và kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận giao dịch.


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

