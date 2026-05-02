Nhầm lẫn đầu tư và lướt sóng, nhà đầu tư dễ “cháy tài khoản” vì margin

Trên thị trường chứng khoán, không phải cứ mua cổ phiếu là trở thành nhà đầu tư. Thực tế, nhiều người đang tham gia với tâm thế “mua đi bán lại” nhưng lại cho rằng mình đang đầu tư dài hạn. Sự nhầm lẫn này không chỉ nằm ở khái niệm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược, cách quản lý vốn và kết quả cuối cùng.

Khi không phân định rõ ràng giữa đầu tư và giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái “nửa vời”: không đủ nhanh nhạy để theo sóng thị trường, nhưng cũng không đủ kiên nhẫn để theo đuổi giá trị dài hạn. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến thua lỗ.

Hai cách tiếp cận, hai chiến lược khác biệt

Mua bán ngắn hạn (lướt sóng) về bản chất là hoạt động giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá trong thời gian ngắn. Người tham gia thường tập trung vào các cổ phiếu “nóng”, có thanh khoản cao, thu hút dòng tiền lớn.

Có thể hình dung hoạt động này giống như kinh doanh hàng hóa trong một cửa hàng tạp hóa: không nhất thiết phải chọn sản phẩm tốt nhất, mà là sản phẩm bán chạy nhất. Trong chứng khoán, yếu tố quan trọng không phải là doanh nghiệp tốt hay xấu, mà là cổ phiếu có đang được thị trường chú ý hay không.

Tuy nhiên, tốc độ luôn đi kèm với rủi ro. Khi dòng tiền rút đi, giá cổ phiếu có thể giảm nhanh, khiến nhà đầu tư không kịp trở tay. Những cú đảo chiều bất ngờ của thị trường thường gây thiệt hại lớn cho những người sử dụng chiến lược này nhưng thiếu kỷ luật.

Ngược lại, đầu tư chứng khoán mang tính dài hạn, gắn liền với việc “góp vốn” vào doanh nghiệp. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn, mà tập trung vào các yếu tố nền tảng như mô hình kinh doanh, năng lực quản trị, khả năng sinh lời và triển vọng tăng trưởng.

Cách tiếp cận này tương tự việc góp vốn mở một quán cà phê. Trước khi đầu tư, bạn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về người điều hành, thị trường mục tiêu và khả năng phát triển lâu dài. Với cổ phiếu, nhà đầu tư cần đánh giá doanh nghiệp có tạo ra giá trị bền vững hay không, thay vì chỉ chạy theo “độ nóng” của thị trường.

Một điểm then chốt của đầu tư dài hạn là nguồn vốn. Thông thường, nhà đầu tư sử dụng tiền nhàn rỗi, hạn chế vay mượn để tránh áp lực tài chính. Ngược lại, việc sử dụng đòn bẩy trong khi chưa xác định rõ chiến lược có thể khiến rủi ro tăng lên đáng kể.

Margin và “con dao hai lưỡi”

Trong thực tế, nhiều nhà đầu tư kết hợp lướt sóng với sử dụng margin – tức vay tiền từ công ty chứng khoán để gia tăng quy mô giao dịch. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận khi thị trường thuận lợi, nhưng cũng đồng thời phóng đại thua lỗ khi thị trường đi ngược kỳ vọng.

Một trong những rủi ro lớn nhất khi sử dụng margin là nguy cơ bị bán giải chấp cổ phiếu. Đây là tình huống công ty chứng khoán chủ động bán cổ phiếu trong tài khoản của nhà đầu tư để thu hồi khoản vay, khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng an toàn.

Về nguyên tắc, tỷ lệ ký quỹ được xác định bằng công thức:

Tỷ lệ ký quỹ = Vốn tự có / Tổng giá trị tài sản

Thông thường, mức duy trì an toàn vào khoảng 30%. Khi tỷ lệ này giảm xuống dưới ngưỡng, tài khoản sẽ bị cảnh báo (call margin). Nếu tiếp tục giảm sâu, xuống khoảng 15% - 20%, tài khoản có thể bị bán giải chấp.

Một ví dụ cụ thể cho thấy mức độ rủi ro: nếu nhà đầu tư có 200 triệu đồng vốn tự có và vay thêm 200 triệu đồng để mua cổ phiếu, tổng giá trị danh mục là 400 triệu đồng. Khi giá cổ phiếu giảm 30%, tài sản chỉ còn 280 triệu đồng, tỷ lệ ký quỹ giảm xuống khoảng 28,6% là dưới ngưỡng an toàn.

Nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh, chẳng hạn 40%, tổng tài sản còn 240 triệu đồng, vốn tự có chỉ còn 40 triệu đồng, tương đương tỷ lệ ký quỹ khoảng 16,7%. Lúc này, công ty chứng khoán sẽ tiến hành bán giải chấp để thu hồi nợ.

Hệ quả dây chuyền và áp lực thị trường

Bán giải chấp không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư cá nhân, mà còn tạo áp lực lớn lên toàn thị trường. Khi nhiều tài khoản bị bán cùng lúc, lực cung tăng đột biến, đẩy giá cổ phiếu giảm sâu hơn.

Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền: giá giảm → bị bán giải chấp → giá tiếp tục giảm → thêm nhiều tài khoản bị ảnh hưởng. Trong những giai đoạn biến động mạnh, vòng xoáy này có thể khiến thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Với nhà đầu tư, hệ quả không chỉ là tổn thất tài chính mà còn là mất quyền kiểm soát danh mục. Cổ phiếu bị bán trong lúc giá giảm sâu, khiến khoản lỗ bị “hiện thực hóa” ngay lập tức. Đồng thời, yếu tố tâm lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề, dễ dẫn đến các quyết định sai lầm tiếp theo.

Làm gì để tránh “cháy tài khoản”?

Để hạn chế rủi ro, điều quan trọng nhất là xác định rõ mình đang đầu tư hay giao dịch ngắn hạn. Mỗi chiến lược đòi hỏi cách tiếp cận, quản trị vốn và kỷ luật khác nhau.

Nếu lựa chọn đầu tư dài hạn, nhà đầu tư cần kiên nhẫn và sử dụng nguồn vốn phù hợp, tránh phụ thuộc vào đòn bẩy. Nếu theo đuổi lướt sóng, cần có hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, bao gồm điểm mua - bán rõ ràng và tuân thủ kỷ luật.

Bên cạnh đó, việc sử dụng margin cần được kiểm soát. Không nên vay quá nhiều so với khả năng chịu đựng rủi ro. Danh mục đầu tư cũng cần được đa dạng hóa, tránh tập trung toàn bộ vốn vào một cổ phiếu.

Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần theo dõi sát tỷ lệ ký quỹ. Khi nhận được cảnh báo, cần chủ động xử lý như bổ sung tiền hoặc giảm tỷ trọng cổ phiếu, thay vì chờ đến khi bị bán giải chấp.

Ngoài ra, việc đặt sẵn mức cắt lỗ là một nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ tài khoản. Trong một thị trường biến động nhanh, kỷ luật đôi khi quan trọng hơn cả việc lựa chọn cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư mới, việc hiểu đúng bản chất “đầu tư” và “lướt sóng” không chỉ là vấn đề lý thuyết, mà là yếu tố sống còn để tránh những cú sốc tài chính không đáng có.