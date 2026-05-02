Agribank cảnh báo quan trọng, ai cũng nên biết để tránh mất tiền trong tài khoản

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang đến gần, mang theo tâm lý háo hức và sự nới lỏng cảnh giác của nhiều người. Nắm bắt được điểm yếu này, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao đang ráo riết gia tăng hoạt động với hàng loạt thủ đoạn lừa đảo tài chính tinh vi. Đứng trước tình hình đó, Agribank vừa phát đi thông báo khẩn cấp trên toàn hệ thống, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác tối đa trước các kịch bản giăng bẫy chiếm đoạt tài sản được thiết kế vô cùng hoàn hảo.

Nổi bật nhất trong dịp lễ này là những cái bẫy đánh trúng nhu cầu du lịch và mua sắm của người dân. Kẻ gian liên tục tung ra các quảng cáo vé máy bay, phòng khách sạn với mức giá rẻ bất thường, hối thúc nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi lập tức "lặn mất tăm". Bên cạnh đó, các chiêu trò thông báo trúng thưởng, hoàn tiền khuyến mãi nhân dịp lễ cũng được sử dụng triệt để nhằm dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân. Thậm chí, nhiều đối tượng còn mạo danh người nước ngoài kết bạn qua mạng, hứa hẹn gửi quà tặng giá trị cao về Việt Nam, sau đó đóng giả nhân viên hải quan yêu cầu nạn nhân nộp các khoản thuế phí khống để chiếm đoạt.

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch mua bán, tội phạm mạng còn ráo riết sử dụng công nghệ cao để chiếm quyền điều khiển thiết bị điện thoại. Chúng liên tục phát tán các đường link, tập tin chứa mã độc hoặc tạo ra những website giả mạo giao diện ngân hàng để đánh cắp thông tin đăng nhập. Đáng sợ hơn, công nghệ Deepfake đang bị lạm dụng để hack tài khoản Facebook, Zalo, từ đó mạo danh người thân ở nước ngoài hoặc lãnh đạo công ty nhắn tin vay tiền khẩn cấp. Thêm vào đó, những kịch bản đe dọa mang tính kinh điển như giả danh Công an, Tòa án, Viện kiểm sát gọi điện thông báo nạn nhân dính líu đến các đường dây ma túy, lừa đảo xuyên quốc gia vẫn tiếp tục khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin sập bẫy và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ xấu.

Để tự thiết lập lá chắn bảo vệ an toàn cho khối tài sản của mình, Agribank nhấn mạnh nguyên tắc bất di bất dịch là ngân hàng tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP hay thông tin bảo mật thẻ như mã CVV và mã PIN. Người dùng cần chủ động bật tính năng xác thực đa yếu tố, thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày ở mức vừa phải và đặc biệt là tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính khi đang kết nối vào các mạng Wi-Fi công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong những chuyến du lịch.

Trong trường hợp không may truy cập vào đường link lạ hoặc nhận thấy tài khoản có biến động đáng ngờ, sự nhanh nhạy là yếu tố quyết định. Khách hàng cần lập tức thực hiện thao tác khóa thẻ tạm thời ngay trên ứng dụng Agribank Plus. Tiếp đó, hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ 24/7 của ngân hàng qua đầu số 1900558818 hoặc gửi email về bộ phận chăm sóc khách hàng để được can thiệp và bảo vệ dòng tiền kịp thời, tránh những tổn thất đáng tiếc trong kỳ nghỉ lễ.