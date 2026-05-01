Người từng góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương khẩn trương đến công an trình báo

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn làm giả và sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ, tránh tin tưởng vào các lời hứa hẹn thiếu cơ sở. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan qua điều tra viên Vương Đình Tùng (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng), số điện thoại: 0816193777.

Sự phối hợp kịp thời của người dân sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội và có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

Theo Công an TP Hải Phòng﻿