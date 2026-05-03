Tịch thu toàn bộ tiền nếu đổi ngoại tệ ở những nơi này

Quy định bắt buộc về giao dịch ngoại hối

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mọi hoạt động đổi tiền nước ngoài chỉ được coi là hợp pháp khi thực hiện tại:

Các ngân hàng thương mại được cấp phép.

Các đại lý thu đổi ngoại tệ có giấy phép chính thức.

Mọi giao dịch nằm ngoài hệ thống này đều bị khép vào hành vi vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối.

Những sai lầm phổ biến dễ dẫn đến vi phạm

Nhiều người vẫn vô tình vi phạm pháp luật thông qua các hình thức sau:

Đổi ngoại tệ tại tiệm vàng hoặc các điểm kinh doanh không có bảng hiệu/giấy phép thu đổi.

Tự thỏa thuận, mua bán tiền mặt trực tiếp giữa cá nhân với nhau.

Giao dịch qua các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin.

Dùng ngoại tệ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ trái quy định.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc

Cơ quan chức năng đang thắt chặt kiểm soát để ổn định thị trường và ngăn chặn đầu cơ. Hình phạt không chỉ dừng lại ở phạt tiền hành chính mà còn bao gồm biện pháp tịch thu toàn bộ tang vật (ngoại tệ hoặc tiền Việt tương ứng), ngay cả với những giao dịch có giá trị nhỏ.

Bí quyết giao dịch an toàn và đúng luật

Để bảo vệ tài chính cá nhân và tránh tình trạng "tiền mất tật mang", bạn nên tuân thủ các nguyên tắc:

Ưu tiên ngân hàng: Luôn thực hiện giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng uy tín.

Xác minh điểm đổi tiền: Chỉ đổi tại các đại lý có giấy phép hoạt động được niêm yết rõ ràng.

Lấy hóa đơn : Luôn yêu cầu và lưu giữ chứng từ, hóa đơn sau mỗi lần giao dịch.

Cẩn trọng với tỷ giá : Đừng vì một chút chênh lệch tỷ giá tại thị trường tự do mà đánh đổi bằng rủi ro bị mất trắng số tiền lớn.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP hiệu lực từ 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt tăng dần theo giá trị giao dịch, đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Cụ thể, trường hợp cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương), hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ dưới 1.000 USD không đúng quy định, sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, cá nhân mua, bán ngoại tệ trái quy định có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với các giao dịch có giá trị dưới 1.000 USD.

Khi giá trị mua, bán ngoại tệ từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, mức phạt tiền được nâng lên từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trong cùng ngưỡng giá trị không đúng quy định của pháp luật cũng bị xử phạt ở mức này.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn, với giá trị mua, bán ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mức xử phạt tương tự cũng áp dụng đối với hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên không đúng quy định.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. Theo đó, ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu khi cá nhân mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD trở lên; khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định với giá trị từ 10.000 USD trở lên;...