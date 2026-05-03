Lời khuyên cho người nhận được tiền chuyển khoản nhầm: Làm sai một bước, tiền trong tài khoản có thể “bay sạch”

Công an tỉnh Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng chiêu trò “chuyển khoản nhầm” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Các kịch bản thường được dàn dựng nhằm đánh vào tâm lý lo lắng hoặc sự thiếu hiểu biết, xoay quanh hai thủ đoạn chính.

Một là thủ đoạn “chuyển tiền mồi”. Các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, sau đó giả danh người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục gọi điện thúc ép, thậm chí đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển trả vào tài khoản khác do chúng chỉ định.

Hai là thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền”, với nhiều kịch bản biến tướng. Đối tượng có thể giả danh người thu hồi nợ của công ty tài chính để gây áp lực, yêu cầu nạn nhân trả lại tiền như một khoản vay với lãi suất cao; hoặc mạo danh ngân hàng, thông báo có giao dịch chuyển nhầm và yêu cầu truy cập vào đường link giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. Trong một số trường hợp, đối tượng đòi lại tiền và dọa báo công an nếu nạn nhân không hợp tác. Khi nạn nhân đồng ý chuyển trả, chúng lại cung cấp tài khoản thứ hai để nhận tiền, sau đó tiếp tục tạo tình huống để nạn nhân phải chuyển thêm lần nữa, khiến bị mất tiền gấp đôi. Thậm chí, có trường hợp đối tượng giả vờ đang ở nước ngoài, gửi đường link chuyển tiền quốc tế nhưng thực chất là để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản khi nạn nhân nhập thông tin.

Trước tình hình trên, Công an phường Hồng Quang khuyến cáo, đối với người chuyển nhầm tiền, cần lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch như ảnh chụp màn hình, mã tra soát và nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý liên hệ gây áp lực với người nhận hoặc làm theo hướng dẫn chuyển phí của người lạ; nếu phát sinh vướng mắc, cần trình báo cơ quan công an để được giải quyết.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, cần tuyệt đối không rút hoặc sử dụng số tiền này. Việc cố tình chiếm giữ có thể bị xử lý về “Tội chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định của pháp luật, với mức phạt tù cao nhất đến 5 năm. Khi có người liên hệ đòi tiền, người dân không nên chuyển trả trực tiếp nếu chưa xác minh rõ ràng, mà cần thông qua ngân hàng hoặc có sự chứng kiến của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần bảo mật tuyệt đối các thông tin tài khoản, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP cho bất kỳ ai và không truy cập các đường link lạ.

Trong trường hợp bị đe dọa hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿