Điểm danh những thẻ tín dụng có mức hoàn tiền cao nhất hiện nay

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển, chiếc thẻ tín dụng đã trở thành một kênh tối ưu hóa tài chính cá nhân thông qua cơ chế hoàn tiền (cashback). Cuộc đua giành thị phần giữa các ngân hàng hiện nay đã đẩy tỷ lệ hoàn tiền lên những con số rất cao, tập trung vào tính cá nhân hóa và các phân khúc chi tiêu chuyên biệt.

VIB Super Card cũng là một đối thủ đáng gờm với mức hoàn 15% cho các lĩnh vực tự chọn (Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch). Ngoài ra, dòng thẻ này còn cho phép chủ thẻ tùy chọn ngày sao kê và số đuôi thẻ, đánh mạnh vào tính cá nhân hóa.

Cake Freedom (VPBank) duy trì mức hoàn 20% cho 5 danh mục phổ biến nhất. Điểm mạnh là toàn bộ quy trình từ mở thẻ đến nhận tiền hoàn đều được xử lý tức thì trên ứng dụng ngân hàng số.

Bên cạnh nhóm "tự chọn", thị trường còn ghi nhận các dòng thẻ chuyên sâu cho từng nhu cầu cụ thể với mức hoàn ổn định:

Chẳng hạn, HSBC Live+ hay thế các dòng thẻ cũ để tập trung vào lối sống hiện đại với mức hoàn 8% cho mọi chi tiêu ẩm thực, giải trí và mua sắm tại hệ thống đối tác rộng khắp.

TPBank EVO tập trung vào nhóm khách hàng trẻ và Gen Z với mức hoàn 10% cho tất cả giao dịch mua sắm trực tuyến. Ưu điểm là xét duyệt hồ sơ nhanh, không yêu cầu chứng minh thu nhập rườm rà.

Sacombank Visa Platinum Cashback có tỷ lệ hoàn 5% cho chi tiêu online, 3% cho chi tiêu tại siêu thị và 0,5% cho các giao dịch khác. Đây là dòng thẻ cân bằng, phù hợp cho người nội trợ hoặc người chi tiêu đa dạng.

Shinhan Bank Digital hoàn 5% cho các giao dịch trực tuyến vào cuối tuần và hoàn không giới hạn 0,3% cho tất cả các chi tiêu khác.

Tuy nhiên, người dùng cần đặc biệt lưu ý các quy định thực tế về hạn mức để không bị nhầm lẫn giữa tỷ lệ % và số tiền thực nhận. Hiện đa số các thẻ hoàn 15-20% đều có mức trần hoàn tiền từ 600.000 đến 1.000.000 đồng mỗi tháng. Khi tổng tiền hoàn đạt ngưỡng này, các giao dịch tiếp theo sẽ không được hoàn hoặc chỉ hoàn ở mức cơ bản (0,1%).

Ngoài ra, phí thường niên các dòng thẻ cashback cao cấp thường dao động từ 800.000 đến 1.500.000 đồng/năm. Người dùng cũng lưu ý các giao dịch như thanh toán điện, nước, đóng bảo hiểm hoặc nạp ví điện tử thường bị loại trừ khỏi danh sách được hoàn tiền tại hầu hết các ngân hàng.