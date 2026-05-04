Từ nay, Vietcombank chính thức áp dụng quy định mới: 3 trường hợp bị khóa tài khoản, "đóng băng" giao dịch

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật này là biện pháp xử lý quyết liệt của Vietcombank đối với các thuê bao không chính chủ nhằm hạn chế rủi ro an ninh. Cụ thể, khi nhà mạng cung cấp thông tin xác nhận số điện thoại đăng ký VCB Digibank không còn thuộc sở hữu của khách hàng, ngân hàng sẽ chủ động liên hệ để yêu cầu xác minh. Nếu người dùng không có bất kỳ phản hồi nào hoặc không đến quầy giao dịch làm việc trong vòng 7 ngày, dịch vụ ngân hàng số sẽ tạm khóa. Thậm chí, ngân hàng có quyền hủy bỏ hoàn toàn dịch vụ VCB Digibank của khách hàng nếu tình trạng thiếu xác minh này kéo dài đến 14 ngày.

Bên cạnh vấn đề thuê bao, những tài khoản bị bỏ quên cũng lọt vào tầm ngắm rà soát. Các tài khoản VCB Digibank không phát sinh bất kỳ hoạt động đăng nhập hoặc giao dịch nào trong suốt 12 tháng liên tục sẽ bị đưa vào diện xem xét chấm dứt dịch vụ. Trước khi thực hiện việc đóng tài khoản, ngân hàng sẽ cẩn trọng gửi thông báo đến khách hàng trước 5 ngày để người dùng có thời gian xử lý.

Để bảo vệ tối đa tài sản của khách hàng trước các nguy cơ công nghệ, Vietcombank đã tiến hành chuẩn hóa hệ thống xác thực sinh trắc học. Việc kích hoạt và sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt (Facepay) giờ đây bắt buộc phải đi kèm với Căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Hệ thống bảo mật mới sẽ đối chiếu trực tiếp khuôn mặt của người thực hiện giao dịch với cơ sở dữ liệu gốc của Bộ Công an trước khi phê duyệt lệnh chuyển tiền.

Nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi xâm nhập hay thao túng trái phép, ngân hàng thiết lập cơ chế tự động khóa ngay quyền truy cập phương thức xác nhận nếu người dùng quét Facepay, nhập sai mã VCB-Smart OTP hoặc Chữ ký số liên tiếp vượt quá số lần quy định.

Trước tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng có nhiều chiêu trò tinh vi, Vietcombank liên tục khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin định danh trên các website giả mạo, đồng thời không chia sẻ mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai, kể cả những đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nghi ngờ rò rỉ thông tin hoặc mất thiết bị nhận mã xác thực, khách hàng cần chủ động đổi mật khẩu lập tức và gọi ngay đến tổng đài 1900545413 để yêu cầu phong tỏa tài khoản khẩn cấp.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố về giao dịch, người dùng có thời gian 60 ngày kể từ thời điểm hệ thống xử lý để gửi yêu cầu khiếu nại. Ngân hàng cam kết có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý minh bạch và phản hồi phương án giải quyết đến tay khách hàng trong thời gian tối đa là 30 ngày làm việc.