Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng cảnh báo 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Theo Khả Văn | 05-05-2026 - 10:12 AM | Smart Money

Khách hàng được khuyến cáo tuyệt đối không chụp, lưu trữ một số hình ảnh nhạy cảm trên điện thoại di động hoặc gửi qua mạng xã hội để ngăn chặn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng và ngân hàng đã liên tục phát đi những cảnh báo khẩn cấp tới người dân về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Theo thông tin từ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam dẫn nguồn khuyến cáo từ ngân hàng BAC A BANK, một trong những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất mà nhiều người dùng mắc phải là thói quen lưu trữ hình ảnh giấy tờ tùy thân.

Cụ thể, người dân tuyệt đối không nên lưu trữ trên thiết bị di động ảnh chụp hai mặt Căn cước công dân, Hộ chiếu cá nhân hay ảnh chụp hai mặt thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng. Việc vô tư gửi những hình ảnh này qua các nền tảng mạng xã hội tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để hacker và kẻ gian thu thập dữ liệu định danh, từ đó thực hiện các hành vi vay tiền mạo danh hoặc đánh cắp tài sản.

Người dân tuyệt đối không nên lưu các hình ảnh như CCCD, hộ chiếu hay ảnh chụp thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng... trên điện thoại

10 khuyến cáo từ ngân hàng như sau:

- Khách hàng cần hết sức CẢNH GIÁC với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR Code dẫn đến trang web lạ hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ trên thiết bị di động: Ảnh chụp 2 mặt CCCD/Hộ chiếu cá nhân, ảnh chụp 2 mặt thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng và gửi qua mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

- KHÔNG cung cấp thông tin số thẻ, số CVV (ba số bảo mật ở mặt sau thẻ tín dụng), mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là Nhân viên ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG cung cấp mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai.

- Khi thanh toán tại cửa hàng, Khách hàng cần trực tiếp quẹt thẻ, tuyệt đối KHÔNG trao thẻ cho nhân viên thu ngân để thanh toán.

- Tắt tính năng thanh toán mua sắm trực tuyến (Online) cho thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

- KHÔNG lưu thông tin thẻ, cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến.

- KHÔNG liên kết thẻ với ví điện tử thiếu kiểm chứng về uy tín.

- KHÔNG cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào.

- KHÔNG sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt qua POS, đáo hạn/đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân trên hạn mức thẻ...

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý hình ảnh cá nhân, người dùng mạng cần giữ thái độ cảnh giác cao độ trước các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email yêu cầu truy cập vào những đường link lạ hay quét mã QR code. Đây thường là thủ đoạn dẫn dụ nạn nhân vào các trang web giả mạo nhằm lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Trong mọi tình huống, một nguyên tắc bất di bất dịch cần nhớ là tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, ba số bảo mật CVV ở mặt sau thẻ tín dụng, mật khẩu hay mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai. Tội phạm thường xuyên sử dụng chiêu trò tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ công an để gây áp lực, do đó việc giữ bí mật tuyệt đối các thông tin cốt lõi này là lớp phòng vệ vững chắc nhất.

Để bảo vệ an toàn cho chiếc ví của mình, việc hình thành thói quen thanh toán an toàn trong sinh hoạt hàng ngày là điều đặc biệt cần thiết. Khi thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng, khách hàng nên trực tiếp tự tay quẹt thẻ, tuyệt đối không giao thẻ cho nhân viên thu ngân khuất tầm nhìn. Đối với các giao dịch trên không gian mạng, người dùng không nên lưu thông tin thẻ hay cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, nếu không có nhu cầu sử dụng thường xuyên, bạn nên chủ động tắt tính năng thanh toán trực tuyến cho thẻ tín dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đặc biệt lưu ý khách hàng tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào và không liên kết thẻ với các ví điện tử thiếu kiểm chứng về mức độ uy tín. Đồng thời, người dân cần tránh xa các dịch vụ trái quy định như rút tiền mặt qua máy POS, đáo hạn hoặc đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân vượt hạn mức thẻ để không vô tình tiếp tay cho các hành vi gian lận tài chính và tự đẩy bản thân vào rủi ro mất tiền oan.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau Nổi bật

Ba cựu cán bộ chiếm đoạt số tiền ảo trị giá hàng chục tỷ của 'con bạc'

Ba cựu cán bộ chiếm đoạt số tiền ảo trị giá hàng chục tỷ của 'con bạc' Nổi bật

Sắp được phát mại 1.400m2 đất để thu hồi nợ xấu, ngân hàng ngỡ ngàng: Nhiều người lạ xuất hiện đòi chia đất

Sắp được phát mại 1.400m2 đất để thu hồi nợ xấu, ngân hàng ngỡ ngàng: Nhiều người lạ xuất hiện đòi chia đất

10:12 , 05/05/2026
Liên minh Niềm tin số: Vì sao hệ sinh thái tài chính cần một “lá chắn”

Liên minh Niềm tin số: Vì sao hệ sinh thái tài chính cần một “lá chắn”

08:00 , 05/05/2026
Cảnh báo bộ công cụ DarkSword 'tấn công' chiếm quyền kiểm soát thiết bị iphone

Cảnh báo bộ công cụ DarkSword 'tấn công' chiếm quyền kiểm soát thiết bị iphone

06:45 , 05/05/2026
Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại

Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại

23:07 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên