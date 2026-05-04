Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại

Theo Tr. Đức | 04-05-2026 - 23:07 PM | Smart Money

Các đối tượng đã lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại- Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Tâm (SN 1995), Nguyễn Long Nhật (SN 2005) và Thới Minh Nhật (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

 Từ ngày 3-4 đến ngày 20-4, các đối tượng đã tạo đường link giả mạo website nhà phát hành game "giaidau.lmhtvngriotgames.com", dụ người chơi truy cập và cung cấp thông tin tài khoản, số điện thoại, gmail. Sau đó, các đối tượng sử dụng "sim rác" gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng Riot Games, đưa ra thông tin gian dối rằng trò chơi đổi nhà phát hành và yêu cầu bị hại "nạp tiền cập nhật tài khoản".

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, hứa hoàn trả sau khi xác minh nhưng thực tế chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền 51 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại khác trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 500 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm nhiều điện thoại, máy tính và sim rác phục vụ hành vi phạm tội.

Theo Tr. Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Tin vui cho nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Nổi bật

Bitcoin chạm mức cao nhất trong ba tháng

Bitcoin chạm mức cao nhất trong ba tháng Nổi bật

CCCD hết hạn có chuyển khoản online được không?

CCCD hết hạn có chuyển khoản online được không?

21:50 , 04/05/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

21:48 , 04/05/2026
Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan đến vụ việc "Prudential Life Insurance" tại Nhật Bản

Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan đến vụ việc "Prudential Life Insurance" tại Nhật Bản

21:31 , 04/05/2026
Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

19:51 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên