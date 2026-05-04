Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

Cuối tháng 4 vừa qua, một người phụ nữ tại Rhode Island, Mỹ đã bị sốc khi biết mình bị tuyên bố là đã chết do nhầm lẫn.

Debra Simone cho biết mọi chuyện bắt đầu khi thẻ ghi nợ của bà bị từ chối tại một cửa hàng vài tháng trước, mặc dù bà biết mình vẫn còn tiền trong tài khoản.

Tình huống này sau đó đã kéo theo một loạt các vấn đề tài chính.

Simone đã liên hệ với ngân hàng của mình là Bank of America và được thông báo rằng tài khoản của bà đã bị đóng băng vì bà đã bị báo là đã qua đời.

"Tôi đã bị sốc, tôi kiểu như, chết rồi sao! Tôi nói, 'Ôi chúa ơi,'" bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. "Họ nói ngân hàng đã từ chối séc và mọi thứ đều bị quá hạn."

Bank of America cho biết một nhà cung cấp bên thứ ba xử lý các tài khoản thẻ tín dụng quá hạn đã gắn nhầm thông tin bà Simone là đã chết.

Các chuyên gia cho biết nếu bạn từng bị tuyên bố là đã chết một cách nhầm lẫn, hãy báo cáo ngay lập tức cho văn phòng Cơ quan An ninh Xã hội tại địa phương.

"Điều đó thật căng thẳng... không thể tin được," Simone nói. "Tôi chỉ không muốn thấy điều này xảy ra với bất kỳ ai khác, vì không ai đáng phải chịu đựng điều này."