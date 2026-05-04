Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

Theo Chi Chi | 04-05-2026 - 19:51 PM | Smart Money

Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

Tình huống này sau đó đã kéo theo một loạt các vấn đề tài chính.

Cuối tháng 4 vừa qua, một người phụ nữ tại Rhode Island, Mỹ đã bị sốc khi biết mình bị tuyên bố là đã chết do nhầm lẫn.

Debra Simone cho biết mọi chuyện bắt đầu khi thẻ ghi nợ của bà bị từ chối tại một cửa hàng vài tháng trước, mặc dù bà biết mình vẫn còn tiền trong tài khoản.

Tình huống này sau đó đã kéo theo một loạt các vấn đề tài chính.

Ảnh minh hoạ

Simone đã liên hệ với ngân hàng của mình là Bank of America và được thông báo rằng tài khoản của bà đã bị đóng băng vì bà đã bị báo là đã qua đời.

"Tôi đã bị sốc, tôi kiểu như, chết rồi sao! Tôi nói, 'Ôi chúa ơi,'" bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. "Họ nói ngân hàng đã từ chối séc và mọi thứ đều bị quá hạn."

Bank of America cho biết một nhà cung cấp bên thứ ba xử lý các tài khoản thẻ tín dụng quá hạn đã gắn nhầm thông tin bà Simone là đã chết.

Các chuyên gia cho biết nếu bạn từng bị tuyên bố là đã chết một cách nhầm lẫn, hãy báo cáo ngay lập tức cho văn phòng Cơ quan An ninh Xã hội tại địa phương.

"Điều đó thật căng thẳng... không thể tin được," Simone nói. "Tôi chỉ không muốn thấy điều này xảy ra với bất kỳ ai khác, vì không ai đáng phải chịu đựng điều này."

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin tốt cho nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Tin tốt cho nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Nổi bật

Bitcoin chạm mức cao nhất trong ba tháng

Bitcoin chạm mức cao nhất trong ba tháng Nổi bật

Số dư tài khoản ACB tăng thêm 10 triệu đồng đúng ngày 30/4: Thanh niên sinh năm 2006 phải đến công an trình báo

Số dư tài khoản ACB tăng thêm 10 triệu đồng đúng ngày 30/4: Thanh niên sinh năm 2006 phải đến công an trình báo

16:32 , 04/05/2026
Sau khi chuyển hơn 500 triệu đồng tiền “phí thẩm định” để vay 10 tỷ, người đàn ông đến ngân hàng thì được báo: “Không có hồ sơ vay nào mang tên anh”

Sau khi chuyển hơn 500 triệu đồng tiền “phí thẩm định” để vay 10 tỷ, người đàn ông đến ngân hàng thì được báo: “Không có hồ sơ vay nào mang tên anh”

15:48 , 04/05/2026
Mang vàng giả đi cầm cố

Mang vàng giả đi cầm cố

13:53 , 04/05/2026
Ngày 4/5: Giá bạc giao dịch sát 79 triệu đồng/kg

Ngày 4/5: Giá bạc giao dịch sát 79 triệu đồng/kg

12:35 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên