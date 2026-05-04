Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mang vàng giả đi cầm cố

Theo Cảnh Kỳ | 04-05-2026 - 13:53 PM | Smart Money

Hai đối tượng đến tiệm vàng ở Vĩnh Long mua sợi dây chuyền 5 chỉ. Ba ngày sau, cả hai đem 1 sợi dây chuyền giả giống sợi đã mua đến cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem 1 sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện vàng giả nên chủ tiệm vàng đã thông báo đến Công an xã Cái Ngang. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường, phân công, bố trí lực lượng. Khi Hùng đang nhận tiền thì lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận, ngày 25/4 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, Vietcombank chính thức áp dụng quy định mới: 3 trường hợp bị khóa tài khoản, "đóng băng" giao dịch

Từ nay, Vietcombank chính thức áp dụng quy định mới: 3 trường hợp bị khóa tài khoản, "đóng băng" giao dịch Nổi bật

Lý do các ngân hàng, công ty chứng khoán muốn "đặt chỗ" ở Trung tâm Tài chính quốc tế

Lý do các ngân hàng, công ty chứng khoán muốn "đặt chỗ" ở Trung tâm Tài chính quốc tế Nổi bật

Ngày 4/5: Giá bạc giao dịch sát 79 triệu đồng/kg

Ngày 4/5: Giá bạc giao dịch sát 79 triệu đồng/kg

12:35 , 04/05/2026
Điểm danh những thẻ tín dụng có mức hoàn tiền cao nhất hiện nay

Điểm danh những thẻ tín dụng có mức hoàn tiền cao nhất hiện nay

09:02 , 04/05/2026
Ngân hàng tăng cường “lá chắn số”

Ngân hàng tăng cường “lá chắn số”

07:03 , 04/05/2026
Tháng 5 cầm 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm tại BIDV, Agribank, VietinBank: Tiền lãi được bao nhiêu?

Tháng 5 cầm 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm tại BIDV, Agribank, VietinBank: Tiền lãi được bao nhiêu?

20:40 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên