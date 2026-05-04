Số dư tài khoản ACB tăng thêm 10 triệu đồng đúng ngày 30/4: Thanh niên sinh năm 2006 phải đến công an trình báo

Sáng ngày 4/5, anh Tăng Tấn Phát (SN 2006, trú thôn Ngọc Kinh Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) đã đến trụ sở Công an xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 9.925.000 đồng từ một tài khoản lạ mang tên Nguyễn Thị Phương Dung (MB Bank).

Theo trình bày, trước đó vào ngày 30/4/2026, tài khoản ACB của anh Phát nhận số tiền trên nhưng không rõ người chuyển. Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, anh không sử dụng số tiền mà giữ nguyên hiện trạng, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an để nhờ hỗ trợ xác minh, hoàn trả cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Nha đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và hệ thống ngân hàng để xác minh. Qua đó xác định bà Nguyễn Thị Phương Dung là người đã thực hiện giao dịch chuyển nhầm.

Sau khi đối chiếu, xác nhận đầy đủ thông tin, lực lượng chức năng đã hướng dẫn anh Phát thực hiện các thủ tục hoàn trả số tiền đúng quy định, đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro lừa đảo liên quan đến việc giả danh nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Sự trung thực và trách nhiệm của anh Tăng Tấn Phát được chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, sự vào cuộc nhanh chóng của Công an xã Hà Nha tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa của người dân trong việc xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng﻿