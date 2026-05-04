Thị trường tiền số hôm nay, 4-5: Bitcoin vừa gây chú ý trong giới đầu tư

Theo Lê Tỉnh | 04-05-2026 - 21:48 PM | Smart Money

Trong phiên hôm nay, Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1-2026.

Tối 4-5, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều khi các đồng tiền lớn tăng giảm đan xen. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 78.800 USD.

Đáng chú ý, trong ngày, Bitcoin đã có nhịp tăng mạnh, vượt mốc 80.000 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1-2026 trước khi điều chỉnh giảm trở lại vùng giá hiện tại.

Các đồng khác như Ethereum và BNB tăng nhẹ gần 0,5%, lần lượt đạt 2.338 USD và 622 USD. Ngược lại, XRP và Solana giảm khoảng 0,2%, xuống còn 1,4 USD và 84 USD.

Theo Cointelegraph, động lực của thị trường đến từ các tín hiệu tích cực về chính sách tại Mỹ, khi các bên liên quan đã đạt được đồng thuận bước đầu về một số quy định mới, dự kiến được xem xét trong tháng này.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.823 USD Nguồn: OKX

Bên cạnh đó, dòng tiền từ các tổ chức lớn tiếp tục duy trì ổn định. Các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào trong 11/14 phiên giao dịch gần nhất. Riêng phiên cuối tuần qua, lượng tiền đổ vào đạt gần 630 triệu USD, mức cao nhất trong hai tuần.

Tính từ vùng đáy khoảng 62.000 USD hồi đầu tháng 2-2026, Bitcoin đã phục hồi gần 30%. Nhiều chuyên gia cho rằng đồng tiền này có thể hướng tới mốc 100.000 USD trong thời gian tới.

Ông Michael van de Poppe, nhà sáng lập một công ty đầu tư, nhận định Bitcoin không cần thêm yếu tố mới để tăng giá, bởi khi thị trường đi lên, các yếu tố hỗ trợ sẽ tự hình thành.

Hiện giới đầu tư cũng đang theo dõi sát các động thái từ Nhà Trắng liên quan đến kế hoạch dự trữ Bitcoin, trong bối cảnh một thông báo quan trọng được cho là sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

