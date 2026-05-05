Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính qua ngân hàng ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng nội dung chuyển tiền để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cảnh báo, những tài khoản có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt khi nội dung chuyển tiền chứa từ khóa nhạy cảm, có thể bị kiểm soát, tạm ngừng hoặc phong tỏa để phục vụ công tác xác minh.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp người dùng vô tình hoặc thiếu cảnh giác khi nhận, chuyển tiền đã bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến. Đáng chú ý, nhiều tài khoản liên quan đến các giao dịch này lại xuất phát từ việc chủ tài khoản cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Khi đó, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, chủ tài khoản vẫn có nguy cơ bị xử lý theo quy định nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Chủ tài khoản ngân hàng vẫn có nguy cơ bị xử lý theo quy định nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tại Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Trong trường hợp tài khoản bị sử dụng vào mục đích rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đưa ra một số khuyến cáo:

Thứ nhất, không cho mượn, cho thuê tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào; không giao tài khoản ngân hàng cá nhân cho người khác sử dụng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi biến động số dư và lịch sử giao dịch để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thứ hai, nâng cao bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Không chia sẻ mật khẩu Internet Banking, mã OTP, tên đăng nhập, thông tin thẻ căn cước qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng không bảo mật. Việc để lộ thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để mở tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Thứ ba, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản hoặc nhận tiền đầu tư tài chính. Các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người quen trên mạng xã hội để “mượn tài khoản” hoặc nhờ mở hộ tài khoản nhận tiền. Đây là thủ đoạn phổ biến nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, buôn bán chất cấm hoặc lừa đảo qua mạng.

Thứ tư, trong trường hợp đã cho người khác mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản, liên hệ ngân hàng để tạm ngừng giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Thứ năm, chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo tội phạm từ cơ quan chức năng và báo chí chính thống; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè để cùng nâng cao nhận thức, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng cá nhân không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn tránh những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể phát sinh khi tài khoản bị lợi dụng vào mục đích phạm tội.