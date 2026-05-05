"Phù phép" thẻ tín dụng qua gian hàng ảo

Hôm nay (5-5), sau gần nửa tháng xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Thị Kim Hòa (33 tuổi; ngụ phường Long Bình, TPHCM) 12 năm tù; Đào Thị Kiều Oanh (37 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) 11 năm tù cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Kịch bản lừa đảo từ cựu nhân viên tài chính

Liên quan đến vụ án, 38 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 1 tháng đến 10 năm tù. HĐXX nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kiến thức trong ngành tài chính để "rút ruột" thẻ tín dụng của hàng trăm nạn nhân.

Các bị cáo tại toà

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh từng có thời gian làm việc tại các công ty tài chính như FE Credit, Smartnet, Bankus nên am hiểu quy trình thanh toán qua thẻ tín dụng và các cổng thanh toán điện tử.

Tháng 10-2022, cả hai góp vốn mỗi người 300 triệu đồng để thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (Công ty P&L) nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để vận hành bộ máy, các bị cáo thuê Nguyễn Văn Lương làm Supervisor (giám sát) với mức lương 35 triệu đồng/tháng để đôn đốc nhân viên. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Bình được thuê làm IT để lập trang web Plfinance.vn và phần mềm CRM nhằm quản lý dữ liệu khách hàng, ghi âm các cuộc gọi tư vấn để kiểm soát chất lượng lừa đảo.

Thủ đoạn lập "gian hàng ảo" để "hút máu" chủ thẻ

Hàng tuần, Hòa gửi danh sách dữ liệu khách hàng (data) sử dụng thẻ tín dụng mua từ nhiều ngân hàng cho bộ phận Telesale. Các nhân viên tư vấn sẽ giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng đưa ra thông tin gian dối về chương trình hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lãi suất thấp (khoảng 4%) và cho trả góp trong 12 tháng.

Khi khách hàng tin tưởng cung cấp ảnh thẻ tín dụng và mã OTP, các bị cáo không thực hiện dịch vụ ngân hàng như hứa hẹn. Thay vào đó, chúng sử dụng thông tin này để thanh toán tại các "gian hàng ảo" do chúng tự lập trên các sàn thương mại điện tử thông qua các cổng thanh toán trung gian như Alepay và Vimo.

Thực tế không có bất kỳ giao dịch mua bán hàng hóa nào diễn ra. Sau khi tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng được giải ngân vào tài khoản cá nhân của nhóm bị cáo, chúng chỉ chuyển trả lại cho nạn nhân từ 73% đến 75% số tiền, số còn lại khoảng 25% - 27% bị chúng chiếm đoạt hoàn toàn dưới danh nghĩa "phí dịch vụ".

Từ ngày 24-10-2022 đến ngày 28-12-2022, đường dây này đã thực hiện thành công 618 lượt giao dịch với tổng số tiền thanh toán là hơn 7,2 tỉ đồng. Tổng số tiền các bị cáo đã thực hiện chiếm đoạt của các chủ thẻ là hơn 1,86 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã xác minh được 118 khách hàng là bị hại trực tiếp trong vụ án.