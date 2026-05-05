Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

Lan Anh | 05-05-2026 - 14:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, bà Phạm Thị Nhung – Thành viên HĐQT đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/5 đến 7/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Nhung đang nắm giữ 46 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,58%. Nếu giao dịch mua hoàn tất, bà Phạm Thị Nhung sẽ tăng sở hữu lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,96%.

Tạm tính theo thị giá ngày 5/5, bà Nhung có thể phải bỏ ra khoảng 840 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Bà Nhung hiện vừa là thành viên HĐQT VPBank, vừa đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) - ngân hàng mà VPBank nhận chuyển giao bắt buộc từ đầu năm 2025.

Về VPBank, ﻿năm 2026, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. FE Credit kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS kế hoạch lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Công ty bảo hiểm OPES kế hoạch lợi nhuận 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Quý 1/2026, VPBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm. Ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 7.383 tỷ đồng, tăng 49,4%.

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc

Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc Nổi bật

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể Nổi bật

Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng, VPBankS tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm

Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng, VPBankS tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm

15:30 , 05/05/2026
Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 5/5

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 5/5

14:01 , 05/05/2026
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đã đạt hơn 88,9%; giá trị TTKDTM hiện gấp 28,17 lần GDP

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đã đạt hơn 88,9%; giá trị TTKDTM hiện gấp 28,17 lần GDP

13:56 , 05/05/2026
Làm giả sổ đỏ, vay nửa tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Làm giả sổ đỏ, vay nửa tỷ đồng rồi chiếm đoạt

13:48 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên