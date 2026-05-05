Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

Cụ thể, bà Phạm Thị Nhung – Thành viên HĐQT đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/5 đến 7/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Nhung đang nắm giữ 46 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,58%. Nếu giao dịch mua hoàn tất, bà Phạm Thị Nhung sẽ tăng sở hữu lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,96%.

Tạm tính theo thị giá ngày 5/5, bà Nhung có thể phải bỏ ra khoảng 840 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Bà Nhung hiện vừa là thành viên HĐQT VPBank, vừa đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) - ngân hàng mà VPBank nhận chuyển giao bắt buộc từ đầu năm 2025.

Về VPBank, ﻿năm 2026, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. FE Credit kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS kế hoạch lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Công ty bảo hiểm OPES kế hoạch lợi nhuận 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Quý 1/2026, VPBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất tăng 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm. Ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 7.383 tỷ đồng, tăng 49,4%.