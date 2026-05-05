Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ sau lo sợ đã kịp tỉnh táo thoát bẫy lừa

Theo Vĩnh Gia | 05-05-2026 - 18:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Với sự giúp đỡ của Công an cùng với sự cảnh giác kịp thời, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã may mắn không sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 5-5, tin từ Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ sau lo sợ đã kịp tỉnh táo thoát bẫy lừa- Ảnh 1.

Bà T. được cán bộ Công an xã Gia Hanh giải thích để tránh bị sập bẫy lừa đảo qua mạng (Ảnh Công an xã Gia Hanh)

Theo đó, vào sáng nay 5-5, bà T.T.T (64 tuổi, ngụ xã Gia Hanh) đến Công an xã trình báo việc nhận cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội.

Qua điện thoại, đối tượng này cho bà T. biết hiện nay bà đang nợ khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để "phối hợp điều tra".

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. đã nhanh chóng đến trụ sở Công an xã để nhờ giúp đỡ.

Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã kịp thời giải thích về thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo, giúp bà T. tránh được rủi ro mất mát tài sản lớn.

Sau khi được phân tích, giải thích, tuyên truyền, bà T. đã hiểu rõ sự việc và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Gia Hanh trong việc hỗ trợ người dân phòng chống các đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Qua sự việc, Công an xã Gia Hanh khuyến cáo người dân thực hiện quy tắc "5 Không" trên mạng: Không cung cấp thông tin cá nhân; Không kết bạn với người lạ; Không truy cập đường dẫn lạ; Không chuyển tiền/đặt cọc; Không tin vào lợi nhuận phi thực tế.

Cơ quan Công an khẳng định không bao giờ làm việc qua điện thoại hay yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng.

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc

Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc Nổi bật

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể Nổi bật

Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?

Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?

15:48 , 05/05/2026
Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng, VPBankS tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm

Dư nợ margin lên 39.000 tỷ đồng, VPBankS tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm

15:30 , 05/05/2026
Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

Sếp VPBank muốn mua 30 triệu cổ phiếu VPB, giá trị 840 tỷ đồng

14:50 , 05/05/2026
Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 5/5

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 5/5

14:01 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên