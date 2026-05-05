Công an phát cảnh báo tới người mua vàng đầu tư, tích trữ

Trong bối cảnh giá vàng biến động và có xu hướng tăng, nhu cầu đầu tư, tích trữ của người dân gia tăng. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu đã triển khai nhiều phương thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Một thủ đoạn phổ biến là lập các hội, nhóm trên mạng xã hội như Facebook, Zalo với danh nghĩa chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, “tín hiệu vàng chuẩn”, nhằm thu hút người tham gia. Các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải hình ảnh giao dịch thành công, lợi nhuận cao để tạo niềm tin, kích thích tâm lý “làm giàu nhanh”.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn dựng lên các “sàn giao dịch vàng ảo”, thiết kế website, ứng dụng giống nền tảng hợp pháp, có cả “chuyên gia tư vấn”. Ban đầu, người tham gia được cho rút lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, nhưng khi đầu tư số tiền lớn thì bị khóa tài khoản hoặc yêu cầu nộp thêm phí nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực chất, các “sàn vàng ảo” này không có giao dịch thật, toàn bộ dữ liệu đều do đối tượng tạo ra để thao túng người tham gia.

Các đối tượng thường đánh vào tâm lý thiếu thông tin tài chính, đầu tư theo đám đông, tin vào cam kết “lợi nhuận cao – rủi ro thấp”, trong khi thực tế không có kênh đầu tư nào bảo đảm lợi nhuận cao mà không có rủi ro.

Trước tình hình trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các sàn đầu tư chưa được kiểm chứng; không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)



