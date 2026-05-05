Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản cực kỳ tinh vi

Tin Vũ | 05-05-2026 - 20:26 PM

Công an cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng giả danh người quen, đồng nghiệp gọi điện nhờ đặt hàng gấp, gửi biên lai chuyển tiền giả rồi chiếm đoạt tiền

Công an xã Kim Đông (tỉnh Ninh Bình) cho biết hiện nay, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận đang xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi. Các đối tượng không còn xa lạ mà đóng giả ngay chính người thân, đồng nghiệp để gọi điện nhờ đặt hàng, sau đó chiếm đoạt tiền chuyển khoản. Thực tế trong tuần vừa qua, Công an xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận những phản ánh của nhân dân về việc đối tượng tự xưng là người trong quân đội sau đó gọi điện giả danh người quen nhờ đặt mua một món hàng gấp và trả hoa hồng, hứa sẽ chuyển tiền trả ngay.

Thủ đoạn của các đối tượng được triển khai theo các bước với kịch bản khá chặt chẽ:

(1) Tiếp cận : Đối tượng chủ động gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là người quen, đồng nghiệp cũ hoặc cán bộ cơ quan nhà nước (thường sử dụng danh tính có thật để tạo độ tin cậy). Khi trao đổi, chúng nói chuyện thân mật, thậm chí nắm được một số thông tin cá nhân của nạn nhân.

(2) Nhờ vả : Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đưa ra lý do như đang họp, đi công tác hoặc tài khoản ngân hàng gặp sự cố, từ đó nhờ nạn nhân đặt giúp một đơn hàng gấp. Các mặt hàng thường được nhắc tới là thuốc tây, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng hoặc vật tư chuyên dụng.

(3) Làm giả bằng chứng : Tiếp đó, đối tượng gửi ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền “thành công” (giả) để chứng minh đã thanh toán. Trong khi đó, thực tế tài khoản của nạn nhân chưa nhận được tiền, và chúng giải thích do chuyển liên ngân hàng nên tiền về chậm.

(4) Chiếm đoạt : Lợi dụng tâm lý sợ chậm trễ đơn hàng, đối tượng thúc giục nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền cho “người bán” (thực chất là đồng bọn). Khi nạn nhân chuyển tiền thật, cả “người nhờ” và “người bán” đều lập tức cắt liên lạc.

Đặc điểm nhận biết lừa đảo:

(1) Sử dụng biên lai giả: Hình ảnh chuyển tiền được làm rất giống thật, tuy nhiên số dư trong tài khoản của nạn nhân không hề tăng.

(2) Tạo tình huống khẩn cấp: Đối tượng liên tục hối thúc, đánh vào tâm lý nể nang người quen hoặc tinh thần trách nhiệm, khiến nạn nhân không kịp kiểm tra, suy nghĩ.

(3) Giao dịch qua bên thứ ba: Luôn yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản lạ, được giới thiệu là của nhà cung cấp hoặc chủ cửa hàng.

Công an xã Kim Đông khuyến cáo người dân:

(1) Không chuyển tiền vào tài khoản lạ khi chưa gặp trực tiếp người nhờ. Cần kiểm tra lại bằng cách gọi vào số điện thoại quen thuộc của người đó (không gọi lại số vừa liên hệ) để xác minh.

(2) Không tin vào ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền; chỉ xác nhận khi tiền đã thực sự ghi nhận trong số dư tài khoản.

(3) Không cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân nào.

Ngân hàng Quân đội thông báo tới tất cả khách hàng: Cảnh giác với những chiêu thức lừa đảo sau

