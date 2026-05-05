Tối 5/5: Lượng giao dịch tăng cao, Techcombank thông báo quan trọng tới người cần chuyển tiền

Ngân hàng cho biết ﻿ghi nhận lượng giao dịch tăng cao khiến dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tạm thời không ổn định.

Techcombank cũng khẳng định đang nỗ lực tối đa để sớm khắc phục, đảm bảo dịch vụ được ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.﻿

Trường hợp cần giao dịch gấp, khách hàng có thể giao dịch qua thẻ hoặc dịch vụ chuyển tiền trên máy ATM/CDM của Techcombank.

Nếu cần hỗ trợ thêm, khách hàng có thể liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của Techcombank:

Khách hàng Cá nhân:

- Email: Call_center@techcombank.com.vn

- Hotline 24/7: 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)

Khách hàng Doanh nghiệp:

- Email: Hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn hoặc wb.support@techcombank.com.vn (DN lớn)

- Hotline 24/7: 1800.6556 (trong nước) hoặc +84.24.7303.6556 (quốc tế)