Rút tiền mặt 5,3 tỷ đồng nhưng tài khoản trừ 7,2 tỷ: Phát hiện đường dây chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 05/05, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo trong đường dây “chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt”, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Kim Hoà (SN 1993) mức án 12 năm tù và Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989)11 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 36 đồng phạm của Hoà và Oanh bị tuyên mức án từ 1 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội danh trên. Tòa cũng buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng (đã được phía ngân hàng cung cấp) và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng (sang tài khoản thẻ ATM) trái phép. Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối để các chủ thẻ tin tưởng và cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của chủ thẻ rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản thẻ của chủ thẻ.

Trong đó, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh đã tổ chức quản lý, chỉ đạo, phân công/phân nhiệm chặt chẽ đối với từng cá nhân tham gia. Cá nhân ở cấp dưới chỉ biết đến cấp trên trực tiếp quản lý của mình, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong đường dây để thực hiện thành công việc chiếm đoạt tài sản là tiền trong tài khoản thẻ của chủ thẻ.

Cụ thể, do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa từng làm việc tại các công ty tài chính, quen biết nhau từ trước. Hai bị cáo góp mỗi người 300 triệu đồng, thuê địa điểm tại đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) làm chi nhánh không phép của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L, do Huỳnh Văn Lâm (người yêu Oanh) đứng tên giám đốc.

Nhóm này mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, thuê lập website, phần mềm che giấu số gọi, tổ chức đội ngũ telesale, leader, supervisor và IT để gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng. Các đối tượng quảng cáo rút 75% hạn mức thẻ tín dụng không mất phí, hỗ trợ trả góp, từ đó dụ khách hàng cung cấp thông tin thẻ, giấy tờ cá nhân và mã OTP.

Tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng được quẹt qua các cổng thanh toán điện tử Alepay, Vimo vào các “gian hàng ảo”. Sau đó nhóm chỉ chuyển lại cho khách 75% số tiền, giữ lại và chiếm đoạt 25–27%. Khi khách thắc mắc, các đối tượng trấn an rồi chặn liên lạc.

Trong khoảng thời gian trên, đường dây đã thực hiện hơn 600 giao dịch, tổng số tiền bị trừ từ thẻ tín dụng của khách hàng hơn 7,2 tỷ đồng, chuyển trả lại hơn 5,3 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hoạt động và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống hơn 1,8 tỷ đồng. Lê Thị Tuyết Hương và Dương Bảo Trâm giữ vai trò giúp sức tích cực, ứng tiền giải ngân cho khách hàng để hưởng 1% mỗi giao dịch. Hương và Trâm phải chịu trách nhiệm số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống tương ứng với thời gian làm việc, Hương chịu hơn 1,8 tỷ đồng, Trâm hơn 1,1 tỷ đồng.