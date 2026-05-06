Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, nhắm đến tài khoản ngân hàng của người dùng Viettel, VinaPhone,...

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn rác ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, việc xác thực thông tin thuê bao di động đang được triển khai nhằm ngăn chặn SIM rác và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông. Tuy nhiên, lợi dụng quá trình này, nhiều đối tượng đã dựng lên các kịch bản giả mạo nhà mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, việc xác thực thông tin thuê bao được thực hiện theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Những thuê bao cần xác thực lại thông tin sẽ được nhà mạng nhắn tin thông báo hoặc người dùng có thể chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin thuê bao của mình.

Đáng chú ý, việc xác thực có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng chính thức của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone..., người dân không nhất thiết phải đến trực tiếp các điểm giao dịch.

Lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin chính thống của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã giả danh nhân viên nhà mạng hoặc cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu “xác thực thuê bao”, “chuẩn hóa thông tin”, “xác thực sinh trắc học”. Trong quá trình này, chúng tìm cách dụ người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản hoặc truy cập vào các đường link giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không bấm vào các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo hoặc mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống.

Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan nhà nước và các nhà mạng không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân đọc mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động. Toàn bộ quy trình cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới, đồng thời nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.