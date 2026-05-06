Trước 10/5, người từng chuyển tiền vào tài khoản BIDV, Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Trước thời hạn ngày 10/5/2026, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến một đường dây lừa đảo qua mạng xã hội nhanh chóng đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Nguyễn Văn Quyền cùng các nghi phạm trong đường dây thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người mua.

Từ dữ liệu này, các đối tượng giả danh người bán hàng, chủ động liên hệ tư vấn, chốt đơn với khách. Trong quá trình trao đổi, chúng tìm cách chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Sau khi kiểm soát tài khoản, nhóm đối tượng khai thác danh sách bạn bè, người thân của chủ tài khoản, dựng kịch bản vay tiền khẩn cấp. Do tin tưởng người quen, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu mà không xác minh.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Ngay sau đó, chúng cắt đứt liên lạc và xóa dấu vết nhằm tránh bị phát hiện.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp vay mượn gấp nhưng chưa được xác minh trực tiếp.

Các tài khoản nhóm bị can sử dụng để nhận tiền lừa đảo của bị hại. (Ảnh: Cổng thông tin - Công an tỉnh Bắc Ninh)

1. Số tài khoản: 9043159753

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng

Chi nhánh: Đắk Lắk

2. Số tài khoản: 11133622068

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch

Chi nhánh: Hà Đông

3. Số tài khoản: 29037159357

Ngân hàng: TPBank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh

Chi nhánh: Đắk Lắk

4. Số tài khoản: 1063448781

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Chi nhánh: Đắk Lắk

5. Số tài khoản: 23522651

Ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Hình thức mở: Tài khoản online

6. Số tài khoản: 9024159357

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Đắk Lắk

7. Số tài khoản: 8887204377

Ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Bình Chánh

8. Số tài khoản: 898606074

Ngân hàng: VPBank

Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền

Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội

9. Số tài khoản: 85011964

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm

Chi nhánh: Hà Nội

10. Số tài khoản: 338149341

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu

Chi nhánh: Quảng Ninh

11. Số tài khoản: 163100010219002

Ngân hàng: OCB

Chủ tài khoản: Y Nai

Chi nhánh: Pleiku

12. Số tài khoản: 087182361

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi

Chi nhánh: Tiền Giang

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức đã từng chuyển tiền vào các tài khoản nói trên hoặc có thông tin liên quan đến vụ án sớm đến trình báo tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang) hoặc cơ quan công an gần nhất.

Sau thời hạn ngày 10/5/2026, nếu không có thêm người liên hệ, vụ án sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.