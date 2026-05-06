Prudential Việt Nam vừa chuyển hơn 5.100 tỷ đồng về công ty mẹ, nộp phạt hơn 135 tỷ đồng tiền thuế

Chuyển hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ ở nước ngoài

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, Prudential Việt Nam cho biết vào tháng 2/2026, HĐTV Prudential Việt Nam đã phê duyệt việc chuyển hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại cho chủ sở hữu là Prudential Corporation Holding Ltd, trích từ phần lợi nhuận giữ lại của các năm 2018, 2019 và 2020. Giao dịch chuyển tiền đã được thực hiện xong trong tháng 3/2026.

Tại thời điểm cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Prudential Việt Nam ghi nhận hơn 21.775 tỷ đồng. Theo đó, số tiền mà doanh nghiệp này chuyển về công ty mẹ vào đầu năm 2026 chỉ mới chiếm hơn 23% quy mô lợi nhuận chưa phân phối.

Song, số tiền này thậm chí còn lớn hơn quy mô tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025. Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, tại thời điểm kết thúc năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận 4.986 tỷ đồng khoản mục tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Rủi ro về thuế vẫn chưa kết thúc

Đồng thời, báo cáo tài chính cũng tiết lộ, tháng 11/2025, Prudential Việt Nam đã nộp khoản xử phạt và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền lên tới hơn 135 tỷ đồng, xuất phát từ hoạt động của những năm tài chính trước đó.

Tuy nhiên, rủi ro về thuế của doanh nghiệp vẫn chưa kết thúc. BCTC ghi nhận các nghĩa vụ tiềm tàng liên quan đến một số khoản chi phí đang chờ ý kiến hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.

Dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi tiếp tục lỗ nghiệp vụ, Prudential Việt Nam vẫn ghi nhận lợi nhuận lớn trong năm 2025 nhờ nguồn thu tài chính từ danh mục đầu tư.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 19.576 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hoạt động bảo hiểm lên tới 21.159 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp lỗ gộp khoảng 1.582 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 12.080 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi trái phiếu và tiền gửi. Nhờ đó, Prudential ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.936 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.870 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.

Kết quả này cho thấy lợi nhuận của Prudential hiện phụ thuộc đáng kể vào hoạt động đầu tư tài chính hơn là mảng kinh doanh bảo hiểm cốt lõi.



