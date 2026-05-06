Thế lực trụ cột mua gom vàng thời gian qua bất ngờ bán ròng 30 tấn

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), khu vực ngân hàng trung ương – vốn là trụ cột ổn định của nhu cầu vàng trong nhiều năm qua – đã chuyển sang trạng thái bán ròng trong tháng cuối của quý I.

“Các ngân hàng trung ương đã bán ròng 30 tấn vàng trong tháng 3, với lượng bán ra từ Thổ Nhĩ Kỳ (60 tấn) và Nga (16 tấn) bù đắp cho lượng mua vào ở những nơi khác,” bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết hôm thứ Ba.

Ở chiều ngược lại, lực mua vẫn chủ yếu đến từ các quốc gia đã liên tục gia tăng dự trữ vàng từ năm 2024 đến nay.

“Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (11 tấn) là bên mua lớn nhất trong tháng 3, tiếp theo là Ngân hàng Trung ương Uzbekistan (9 tấn) và Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan (6 tấn)”, bà Salim cho biết. “Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua ròng hàng tháng lên 17 tháng liên tiếp và tăng tốc độ mua trong tháng 3 (5 tấn). Guatemala và Cộng hòa Séc cũng là những bên mua ròng trong tháng này, mỗi nước mua 2 tấn.”

Tính chung quý I, Ba Lan tiếp tục là quốc gia mua vàng nhiều nhất với 31 tấn, theo sau là Uzbekistan (25 tấn), Kazakhstan (13 tấn) và Trung Quốc (7 tấn). Ngoài ra, Cộng hòa Séc, Malaysia, Guatemala, Kyrgyzstan, Campuchia, Indonesia và Serbia cũng ghi nhận mua ròng từ 1 tấn trở lên.

Ở chiều bán ra, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia bán vàng mạnh nhất trong quý. “Thổ Nhĩ Kỳ là nước bán vàng lớn nhất trong quý I, với dự trữ vàng khu vực công giảm 79 tấn theo dữ liệu hiện có”, bà Salim cho biết. “Phần lớn lượng bán diễn ra trong tháng 3 khi ngân hàng trung ương sử dụng thêm 80 tấn vàng thông qua các giao dịch hoán đổi.”

Các giao dịch hoán đổi của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cung cấp thanh khoản USD để ứng phó với tình trạng dòng vốn rút ra và nhu cầu ngoại tệ tăng cao, trong bối cảnh ngân hàng trung ương phải can thiệp để hỗ trợ đồng lira.

Trước khi xung đột Iran bùng phát, dự trữ vàng của ngân hàng trung ương nước này ở mức gần 830 tấn. Con số này đã giảm 127 tấn, xuống còn 693 tấn vào cuối tháng 3.

Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, điều kiện thị trường dần ổn định, qua đó giảm áp lực lên tài sản tài chính và tạo điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng lại kho dự trữ vàng.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng đã trở nên biến động hơn khi một số quốc gia buộc phải bán vàng để ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột địa chính trị.