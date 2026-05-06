Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch chuyển thành công trong trường hợp sau

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 10:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Ngày 21/4/2026, chị Đ (SN: 1991; trú tại: xã Thanh Trì, Hà Nội) được giới thiệu tham gia đầu tư ngoại hối online có thể lãi từ 5 đến 6 lần số tiền nạp đầu tư vào. Thấy lợi nhuận cao, chị Đ đã nạp khoảng 165 triệu đồng để đầu tư. Sau nhiều lần đặt lệnh, tài khoản báo số tiền “lãi” lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Lúc này, chị định thực hiện lệnh rút số tiền thắng nhưng hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Nhịp sống thị trường

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng đồng loạt tăng mạnh sáng 6/5

