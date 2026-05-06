75 năm ngành Ngân hàng Việt Nam: Tự hào hành trình từ “em đi làm tín dụng” đến hỗ trợ phát triển bền vững

Mỗi giai đoạn phát triển và mỗi thời kỳ đổi mới của nền kinh tế đất nước đều gắn với chủ trương, chính sách và các chương trình tín dụng đặc trưng và tự hào về vai trò của chính sách tín dụng từ “em đi làm tín dụng” đến hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững:

Tự hào về sự điều hành linh hoạt, khoa học và sáng tạo của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân. Đó là sự phù hợp với mỗi mô hình kinh tế để làm tốt vai trò nhiệm vụ của tín dụng ngân hàng trong từng thời kỳ. Từ vai trò tín dụng trong mô hình phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung, với hình ảnh “em đi làm tín dụng” cấp phát vốn cho người dân và xí nghiệp để phát triển sản xuất, nuôi trồng và chế biến sản phẩm, đến hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, tín dụng ngân hàng luôn giữ vai trò chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội trong suốt 40 năm đổi mới và phát triển. Dư nợ tín dụng toàn ngành luôn chiếm hơn 1 lần GDP của nền kinh tế.

Tự hào về chính sách tín dụng hiệu quả và phát huy được vai trò tín dụng ngân hàng. Đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ, nhiệm vụ ngành Ngân hàng trong mỗi thời kỳ phát triển kinh tế xã hội, đó là: vừa góp phần đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong quá trình này, Ngân hàng Nhà nước kết hợp và sử dụng đồng bộ, hiệu quả chính sách tín dụng lõi (tín dụng thương mại) với các chương trình tín dụng như: tín dụng chính sách; tín dụng hỗ trợ và khuyến khích các ngành lĩnh vực quan trọng; lĩnh vực ưu tiên phát triển (như tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn; tín dụng xuất khẩu; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và đổi mới khoa học công nghệ; tín dụng xanh; tín dụng xây dựng nông thôn mới…). Đây là sự vận dụng và điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước nhằm phát huy tối đa vai trò tín dụng cũng như thực hiện nhiệm vụ của ngành đối với phát triển kinh tế xã hội đất nước thông qua hỗ trợ, thúc đẩy các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người yếu thế có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, tăng thu nhập và tạo việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tự hào về bản lĩnh và phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả. Chính sách tín dụng hiệu quả - bên cạnh những yếu tố trúng và đúng về chủ trương còn là khả năng tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách. Việc sử dụng hiệu quả công cụ lãi suất tỷ, tỷ giá và thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước trong suốt quá trình đổi mới, đã góp phần quan trọng để ngành Ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ đa mục tiêu: vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là kết quả ấn tượng, nổi bật gắn liền với kết quả 40 năm đổi mới nền kinh tế và càng đặc biệt hơn khi đặt trong những bối cảnh khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đại dịch lịch sử mang tên Covid - 19… Những phản ứng chính sách kịp thời như: cơ cấu lại nợ; giữ nguyên nhóm nợ; giảm lãi suất cho vay; hỗ trợ doanh nghiệp người dân thông qua các gói tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện để duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế gặp khó khăn.

Sự phát triển của nền kinh tế đất nước, của doanh nghiệp và sự đổi mới của những làng quê gắn với mô hình nông thôn mới và sản xuất xanh sạch kết hợp phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái, du lịch làng nghề; cùng với những đô thị lớn và hiện đại phát triển… là kết quả của đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, kết quả của sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Các chương trình tín dụng đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần làm giàu đẹp quê hương đất nước, làm giàu truyền thống đầy tự hào của ngành Ngân hàng qua 75 năm hình thành và phát triển.