Lãi suất ngân hàng Quân đội (MB) tháng 5/2026: Sau đợt điều chỉnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Tin Vũ | 06-05-2026 - 00:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau giai đoạn tăng mạnh, Ngân hàng Quân đội (MB) đã điều chỉnh lại biểu lãi suất huy động, với mức cao nhất hiện ghi nhận 7,2%/năm tại kỳ hạn 24 tháng.

Đầu tháng 5/2026, Ngân hàng Quân đội (MB) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động sau đợt điều chỉnh hồi giữa tháng 4.

Lãi suất tiền gửi thông thường tại quầy MB tháng 5/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân bằng VND mới nhất, MB tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang theo quy mô tiền gửi, chia thành hai nhóm dưới 1 tỷ đồng từ 1 tỷ đồng trở lên .

Với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng , lãi suất không kỳ hạn được giữ ở mức 0,05%/năm , trong khi các kỳ hạn 1 – 3 tuần đồng loạt ở mức 0,5%/năm . Kỳ hạn 1 tháng được niêm yết 3,7%/năm , kỳ hạn 2 tháng ở mức 3,8%/năm . Các kỳ hạn 3 – 5 tháng dao động quanh 4,1%/năm .

Ở nhóm trung hạn, lãi suất kỳ hạn 6 – 11 tháng được duy trì ở mức 4,6%/năm . Đáng chú ý, từ 12 – 18 tháng , lãi suất đã được điều chỉnh tăng lên 6,3%/năm .

Tại các kỳ hạn dài, lãi suất cao nhất 7,2%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng , sau đó giảm nhẹ về 7,0%/năm đối với các kỳ hạn 36 – 60 tháng .

Đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên , mặt bằng lãi suất cao hơn nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,9%/năm , kỳ hạn 2 tháng 4,0%/năm , trong khi các kỳ hạn 3 – 5 tháng đạt 4,3%/năm .

Lãi suất kỳ hạn 6 – 11 tháng được niêm yết ở mức 4,8%/năm . Từ 12 – 18 tháng , lãi suất tăng lên 6,4%/năm . Đáng chú ý, kỳ hạn 24 tháng tiếp tục là kỳ hạn có lãi suất cao nhất, đạt 7,2%/năm , trong khi các kỳ hạn 36 – 60 tháng duy trì quanh 7,0%/năm .

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 5/2026

Lãi suất tiền gửi online MB tháng 5/2026

Bên cạnh biểu lãi suất thông thường, MB cũng triển khai sản phẩm Tiền gửi số truyền thống với mặt bằng lãi suất cạnh tranh hơn ở nhiều kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất các kỳ hạn ngắn 1 – 5 tháng dao động trong khoảng 4,5 – 4,65%/năm . Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất 6 – 11 tháng được niêm yết ở mức 5,7 – 5,8%/năm .

Đáng chú ý, từ 12 – 18 tháng , lãi suất tiếp tục tăng lên vùng 6,4 – 6,45%/năm .

Tại các kỳ hạn dài, sản phẩm này ghi nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 7,2%/năm tại kỳ hạn 24 tháng , trước khi giảm về 7,0%/năm đối với các kỳ hạn 36 – 60 tháng .

Biểu lãi suất tiền gửi online MB tháng 5/2026

Như vậy, theo biểu lãi suất mới nhất, mức lãi suất cao nhất tại MB hiện là 7,2%/năm , áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng , đối với cả tiền gửi thông thường và sản phẩm tiền gửi số.

So với giai đoạn trước khi lãi suất đạt đỉnh 7,5%/năm , mặt bằng lãi suất hiện tại đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ, song vẫn duy trì ở mức cao trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn trung – dài hạn.

Hơn 2.700 nhân viên của một ngân hàng lớn tại Việt Nam cùng nghỉ việc

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể

Cảnh báo rủi ro hơn 3,8 triệu giao dịch ngân hàng

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản cực kỳ tinh vi

Diện mạo mới của SHB ghi điểm với tư duy hiện đại và chiều sâu bản sắc

Bộ Tài chính thông tin việc không cấm trả lương trên 5 triệu bằng tiền mặt

