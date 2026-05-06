ACB: Khi tài chính tốt không chỉ để tích lũy mà còn để tận hưởng

ACB gọi đó là "Thời gian vàng – sinh lời vàng": khi thành quả tài chính được chuyển hóa thành thời gian chất lượng – từ những niềm vui nhỏ mỗi ngày đến những trải nghiệm đáng nhớ trong năm.

"Thời gian vàng – sinh lời vàng": khi tài chính phục vụ chất lượng sống

Theo khảo sát của Mastercard Economics Institute, chi tiêu cho trải nghiệm như du lịch, ẩm thực và giải trí đang phục hồi mạnh mẽ và trở thành một trong những nhóm chi tiêu tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc khách hàng giàu có. gần 60% người được khảo sát dự định chi tiêu nhiều hơn cho du lịch và nghỉ dưỡng, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên các giá trị sống hơn là tích lũy vật chất đơn thuần.

Theo đại diện ACB: "Quản lý tài sản ngày nay không chỉ là làm sao để tài sản tăng trưởng, mà còn là làm sao để khách hàng sử dụng thời gian của mình hiệu quả và có nhiều trải nghiệm chất lượng hơn."

Để mang triết lý này vào từng khoảnh khắc hằng ngày, ACB thiết kế hệ đặc quyền xoay quanh ba giá trị cốt lõi, nhằm giúp tài chính không chỉ dừng lại ở tích lũy, mà thực sự chuyển hóa thành chất lượng sống cụ thể và cảm nhận được trong đời sống hằng ngày:

Niềm vui mỗi ngày: những trải nghiệm nhỏ nhưng hiện diện đều đặn trong nhịp sống, từ một ly cà phê buổi sáng tại các thương hiệu quen thuộc như Trung Nguyên Legend, Starbucks, Phúc Long cho tới các trải nghiệm cao cấp cho các dịp đặc biệt như ẩm thực hay nghỉ dưỡng tại các nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn 5 sao. Giá trị không nằm ở việc tạo ra cảm giác cân bằng và tận hưởng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Sức khỏe – tâm an: hệ đặc quyền chăm sóc sức khỏe được tích hợp như một phần của quản lý tài sản dài hạn, bao gồm các gói khám và tầm soát tại cơ sở y tế uy tín, với khả năng mở rộng cho cả gia đình. Khi sức khỏe trở thành nền tảng, tài chính mới thực sự mang lại sự an tâm bền vững.

Đầu tư vàng – sinh lời vàng: các giải pháp tài chính như chứng chỉ tiền gửi được thiết kế theo hướng linh hoạt và tối ưu dòng tiền, giúp tài sản vẫn tăng trưởng ổn định theo thời gian. Đây là lớp nền đảm bảo cho việc tận hưởng – nơi "sinh lời" không tách rời mà song hành cùng "sinh sống".





ACB đồng thời mở rộng các đặc quyền theo hai hướng rõ nét: nâng tầm trải nghiệm phong cách sống và đồng hành cùng giá trị dài hạn của khách hàng. Ở khía cạnh phong cách sống, các ưu đãi như golf tại các sân tiêu chuẩn hay những trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực cao cấp được thiết kế nhằm mang đến không gian tận hưởng xứng tầm, giúp khách hàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Song song đó, ngân hàng cũng chú trọng các chương trình mang tính dài hạn như kết nối giáo dục và đào tạo thế hệ kế thừa, góp phần đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng nền tảng tương lai cho gia đình

Hệ sinh thái toàn diện từ đầu tư đến chi tiêu tận hưởng cuộc sống

Nhìn rộng hơn, theo ACB, quản lý tài sản ngày nay không còn chỉ xoay quanh việc lựa chọn kênh đầu tư hay tối ưu lợi suất. Khách hàng ngày càng kỳ vọng một hệ sinh thái tài chính có thể đồng hành với nhiều nhu cầu khác nhau: từ tích lũy, đầu tư, chi tiêu cho đến tận hưởng cuộc sống.

Theo cách tiếp cận này, các giải pháp tài chính như tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hay sản phẩm đầu tư được thiết kế nhằm gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững theo thời gian.

Ra mắt từ cuối tháng 10/2025, chứng chỉ tiền gửi của ACB cũng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng cao cấp - những người ưu tiên hiệu quả vận hành dòng tiền và mong muốn vừa an toàn, vừa chủ động trong mỗi quyết định tài chính.

Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, sự ra mắt của chứng chỉ tiền gửi nằm trong chiến lược của ACB nhằm đa dạng hóa giải pháp đầu tư cho khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng ưu tiên và giới đầu tư cá nhân có yêu cầu cao về hiệu quả sinh lời và sự chủ động trong quản lý tài chính.

Chứng chỉ tiền gửi ACB sở hữu bốn lợi thế nổi bật: (1) Lợi suất hấp dẫn - sinh lời mỗi ngày với mức lợi suất hấp dẫn tính theo thời gian nắm giữ thực tế; (2) Linh hoạt sử dụng vốn - khách hàng có thể bán trước hạn khi cần mà vẫn hưởng lợi suất tương ứng, không mất cơ hội sinh lời; (3) An toàn - minh bạch - hợp đồng điện tử rõ ràng, hiển thị đầy đủ thông tin về kỳ hạn, mệnh giá, lãi suất và biểu lợi suất bán trước hạn; toàn bộ được bảo chứng bởi uy tín và nền tảng công nghệ của ACB; (4) Thực hiện online 100% trên ứng dụng ACB ONE, giúp tiết kiệm thời gian và kiểm soát hoàn toàn danh mục đầu tư.

Bên cạnh lãi suất nổi bật, kết hợp cùng sự linh hoạt của sản phẩm, nền tảng số hiện đại, CCTG ACB nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trở thành giải pháp được lựa chọn để "thời gian vàng - sinh lời vàng". Song song đó, hệ sinh thái thẻ và các đặc quyền trải nghiệm đóng vai trò tối ưu hóa chi tiêu, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống hàng ngày của khách hàng.

Theo đại diện ACB, việc kết hợp hai yếu tố này chính là cách ngân hàng định hình hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên: một hệ sinh thái nơi tài sản không chỉ sinh lời mà còn chuyển hóa thành những trải nghiệm có giá trị trong đời sống. ACB cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính và dịch vụ đi kèm, nhằm giúp khách hàng không chỉ quản lý tài sản hiệu quả mà còn tận dụng tốt "thời gian vàng" để tận hưởng những giá trị mà tài sản mang lại.



