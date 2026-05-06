Phó Tổng Giám đốc VIB: Chúng tôi đang xây dựng thế hệ thẻ tín dụng thích nghi theo từng cá nhân

Tháng 3 ra mắt Max Card, tháng 4 nhận kỷ lục Việt Nam. VIB đã chuẩn bị cho danh hiệu này từ khi nào?

Chúng tôi không chuẩn bị cho danh hiệu, mà chuẩn bị cho một sản phẩm đủ khác biệt. Kỷ lục đến sau - khi Tổ chức Kỷ lục xác minh rằng chưa có dòng thẻ nào tại Việt Nam cho phép khách hàng tự quyết định việc nâng hạng đặc quyền của chính mình.

Điểm khác biệt nằm ở cơ chế kiểm soát quyền lợi: thay vì hạng thẻ được ngân hàng ấn định dựa trên hồ sơ tài chính, chủ thẻ Max Card tự quyết định thời điểm và mức độ nâng hạng phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của mình. Đây là mô hình chưa có tiền lệ trong phân khúc thẻ tín dụng tại thị trường trong nước.

Từ trước đến nay, hạng thẻ luôn do ngân hàng ấn định. Vậy Max Card đảo ngược điều đó như thế nào?

Khi khách hàng mở thẻ, hạng thẻ và đặc quyền đi kèm luôn được ngân hàng mặc định sẵn - dựa trên thu nhập, tài sản, hay lịch sử tín dụng. Khách hàng nhận được một gói quyền lợi cố định và không có nhiều lựa chọn để thay đổi trong suốt vòng đời thẻ. Đó là cách mảng thẻ vận hành trong nhiều năm.

Max Card được VIB xây dựng trên tư duy đảo ngược: một thẻ tín dụng có thể linh hoạt theo nhu cầu của từng người. Thay vì ràng buộc chủ thẻ vào một gói quyền lợi bất biến, Max Card cho phép chủ thẻ chủ động chọn gói để nâng hạng đặc quyền theo nhu cầu thông qua 4 gói hội viên linh hoạt, có thể điều chỉnh theo chu kỳ 3 tháng. Khi nhu cầu thay đổi, như đến mùa du lịch, mùa mua sắm, hay bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống, chủ thẻ có thể chủ động điều chỉnh gói hội viên để hưởng quyền lợi tương ứng theo mức phí mong muốn mà không cần phụ thuộc vào quyết định của ngân hàng.

Điều quan trọng không kém là Max Card không đặt ra bất kỳ điều kiện nào để nâng hạng - không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, không cần số dư bình quân, không có tiêu chí duy trì hạng. Chủ thẻ có thể đăng ký, thay đổi hoặc hủy gói bất kỳ lúc nào, 24/7, với hiệu lực gần như tức thì. Đây là điểm khác biệt căn bản so với cơ chế hạng thẻ truyền thống vốn đặt rào cản tài chính như một điều kiện mặc định.

Về quyền lợi, bốn gói hội viên được thiết kế với logic rõ ràng: Starter miễn phí trọn đời với mức hoàn tiền 0,5%; Plus và Pro tương ứng với phí 1,2 triệu và 2 triệu đồng/năm, hoàn tiền lên đến 5% và 8%; Elite ở mức phí 4 triệu đồng/năm với tỷ lệ hoàn cao nhất 10% và thêm hai lượt phòng chờ sân bay miễn phí. Mức hoàn tối đa lên đến 18 triệu đồng/năm - đủ để một khách hàng chi tiêu thường xuyên nhận lại giá trị vượt trội đáng kể so với phí bỏ ra. Ngoài ra, chủ thẻ đạt điều kiện chi tiêu trong tháng sẽ được hoàn lại toàn bộ phí hội viên của tháng đó.

Với những gì đã chia sẻ có thể thấy cơ chế vận hành của Max Card rất gần với subscription banking, một mô hình đã khá thành công tại Châu Âu. Tại sao VIB cho rằng đây là thời điểm phù hợp để đưa mô hình này vào Việt Nam?

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã tham khảo nhiều mô hình thành công tại các thị trường lớn trên thế giới trong đó có N26 và Revolut. Hai nền tảng này hiện phục vụ hơn 50 triệu người dùng tại châu Âu, không phải vì họ phát minh ra một công nghệ hoàn toàn mới, mà vì họ ra mắt đúng lúc người dùng đã sẵn sàng cho tư duy "trả tiền cho đúng thứ mình cần".

Tại Việt Nam, VIB nhận thấy ba tín hiệu hội tụ trong thời điểm này đó là tỷ lệ sử dụng smartphone hiện chiếm trên 70% dân số Việt Nam, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt tăng trưởng hai chữ số liên tiếp trong nhiều năm, và quan trọng nhất - thế hệ Gen Z đã quen với việc chi tiêu theo tư duy chọn gói từ các nền tảng số. Do đó, việc chủ động lựa chọn một gói dịch vụ tài chính phù hợp và trả tiền theo nhu cầu sẽ dễ dàng được đón nhận. Và câu hỏi với đội ngũ phát triển sản phẩm của VIB không còn là 'có nên làm hay không', mà là 'làm thế nào để tốt nhất'.

Nhưng nhìn vào cách ngân hàng đang triển khai Max Card, có cảm giác đây không đơn thuần là một sản phẩm đơn lẻ - mà là bước đi đầu tiên trong một chuỗi tái cấu trúc lớn hơn ở mảng thẻ?

Đúng vậy. Max Card là sản phẩm nhìn thấy được, nhưng điều đang diễn ra ở tầng bên dưới còn lớn hơn thế. Chúng tôi đang tái thiết toàn diện chiến lược thẻ của VIB - bắt đầu từ việc đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tập trung thực sự vào nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.

Trước đây, thị trường thẻ Việt Nam - trong đó có VIB - có xu hướng phát triển nhiều dòng thẻ với cấu trúc quyền lợi cố định, rồi để khách hàng tự tìm ra chiếc thẻ phù hợp với mình, một khách hàng có thể sở hữu từ 4-5 thẻ khác nhau để phục vụ nhu cầu chi tiêu đa dạng của mình. Chúng tôi đang đảo ngược logic đó: thay vì khách hàng thích nghi với thẻ, thẻ phải thích nghi với hành vi chi tiêu và phong cách sống của từng cá nhân. Đó là hướng đi dài hạn, Max Card là sản phẩm đầu tiên thể hiện rõ triết lý đó và sẽ không phải là sản phẩm cuối cùng.

Theo chia sẻ của bà trong một sự kiện gần đây, VIB cũng đang chuẩn bị ra mắt One Card vào tháng 6/2026 cho phân khúc affluent, với triết lý "One for all, one for lifetime". Hai sản phẩm này "phân vai" như thế nào trong chiến lược vừa nói?

Max Card và One Card không cạnh tranh nhau - chúng phục vụ hai giai đoạn khác nhau trong hành trình tài chính của mỗi cá nhân.

Max Card là lựa chọn cho giai đoạn khách hàng cần sự linh hoạt: chi tiêu thay đổi thường xuyên, nhu cầu thay đổi theo mùa, chưa muốn cam kết với một gói quyền lợi cố định dài hạn. One Card hướng tới những người đã qua giai đoạn đó - thu nhập ổn định, lối sống đã định hình, và họ cần một chiếc thẻ có thể đáp ứng tất cả nhu cầu với cách sử dụng đơn giản nhất mà không phải mang theo nhiều thẻ khác nhau. Triết lý "one for lifetime" xuất phát từ đó.

Nhìn vào danh mục tổng thể, chúng tôi đang xây một hệ sinh thái sản phẩm Youth Banking hướng tới đối tượng khách hàng trẻ, sẽ đi cùng họ từ giao dịch đầu tiên cho đến khi trở thành khách hàng affluent - và mỗi sản phẩm trong đó đều được thiết kế để phản ánh đúng hành vi và phù hợp với nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng mà nó phục vụ.

VIB cũng đề cập đến ứng dụng AI - điều chỉnh hạn mức thời gian thực, thẻ như trợ lý tiêu dùng. Những tính năng này đang hoạt động như thế nào trên thực tế?

AI trong thẻ của chúng tôi không còn ở giai đoạn thử nghiệm mà đang vận hành trong hệ thống và tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Một ví dụ cụ thể: hiện nay toàn bộ quá trình mở thẻ của VIB đã được số hóa 100% giúp khách hàng từ lúc mở thẻ đến lúc sử dụng (phiên bản virtual) chỉ trong vòng 5-15 phút mà đằng sau đó là rất nhiều công nghệ, ứng dụng AI như hệ scoring, eKYC,....

Trong dài hạn, chúng tôi hướng tới đưa thẻ trở thành một trợ lý tiêu dùng thực sự - gợi ý tối ưu ưu đãi, hỗ trợ nhu cầu tài chính phát sinh ngay tại thời điểm sử dụng. Mục tiêu là tích hợp dịch vụ tài chính vào trải nghiệm tiêu dùng một cách tự nhiên, thay vì tồn tại song song và tách rời như hiện nay.

Tại ĐHCĐ tháng 4/2026, VIB đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới. Cơ sở nào để VIB tự tin với tham vọng đó, khi nhiều ngân hàng lớn cũng đang đầu tư mạnh vào thẻ?

Năm 2025, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ tín dụng lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Tổng chi tiêu qua thẻ lần đầu vượt 5 tỷ USD, tăng trưởng 19%. Đây là mức chi tiêu thực tế, phản ánh tần suất sử dụng cao thay vì chỉ sở hữu thẻ. Những con số đó cho thấy người dùng không chỉ mở thẻ VIB - họ dùng thẻ VIB hàng ngày.

Thẻ VIB sau nhiều năm đi cùng với định vị "Dẫn đầu xu thế thẻ" đã thực sự từng bước khẳng định vị thế top đầu về lợi ích, trải nghiệm và công nghệ cho gần 3 triệu chủ thẻ.

Tuy nhiên, chiến lược của chúng tôi không dừng ở quy mô mà chuyển dần trọng tâm sang chất lượng trải nghiệm và giá trị sử dụng. Trong khi nhiều ngân hàng vẫn cạnh tranh bằng số lượng, chúng tôi tin cuộc đua thực sự trong giai đoạn tới nằm ở khả năng cá nhân hóa và tốc độ đổi mới sản phẩm. Đó là sân chơi mà VIB đã chuẩn bị từ sớm với mong muốn dần thay đổi cách người Việt dùng thẻ, giúp họ thực sự làm chủ trải nghiệm và tài chính cá nhân theo cách của riêng mình.

Max Card hiện có thể mở hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng Max powered by VIB.