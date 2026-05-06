BSH chuyển hướng chiến lược: Tinh gọn, khác biệt, nâng cao hiệu quả

Năm 2025, BSH ghi nhận kết quả lợi nhuận ấn tượng với lợi nhuận trước thuế tăng 128% và đạt 153,7% kế hoạch.

BSH 2025: Hiệu quả được thực hiện hóa từ định hướng chiến lược



Năm 2025 ghi nhận những kết quả rõ nét của BSH trong việc triển khai chiến lược phát triển theo hướng tinh gọn, tập trung vào chất lượng và hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh doanh không chỉ hoàn thành kế hoạch, mà còn phản ánh sự chuyển dịch đúng hướng từ tăng trưởng quy mô sang hướng tập trung vào hiệu quả thực chất.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cạnh tranh ngày càng gay gắt và biên lợi nhuận thu hẹp, BSH vẫn đạt tổng doanh thu bảo hiểm 2.496 tỷ đồng, hoàn thành 113,8% kế hoạch; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.405 tỷ đồng, tương đương 137,8% kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 128% so với năm trước và đạt 153,7% kế hoạch.

BSH Chuyển trục chiến lược: Tinh gọn để mạnh hơn, khác biệt để bền vững

Thay vì theo đuổi mở rộng quy mô, BSH lựa chọn một hướng đi có tính kỷ luật cao hơn: tái cấu trúc toàn diện để trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tầm trung nhưng có năng lực cạnh tranh sắc nét.

Doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rà soát và tối ưu danh mục sản phẩm, đồng thời siết chặt kiểm soát rủi ro trong khai thác. Trọng tâm được đặt vào các phân khúc khách hàng có hiệu quả cao, qua đó cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao chất lượng danh mục bảo hiểm.

Bên cạnh đó, BSH đẩy mạnh chuyển đổi số như một công cụ nâng cao hiệu suất thay vì chỉ là xu hướng. Các nền tảng như MyBSH, hệ thống giám định tập trung và tổng đài chăm sóc khách hàng thế hệ mới được triển khai nhằm chuẩn hóa vận hành, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc chủ động điều chỉnh quy mô trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến thứ hạng doanh thu, nhưng là bước đi cần thiết để xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn. Đây là lựa chọn có tính chiến lược, thể hiện sự nhất quán trong định hướng phát triển dựa trên hiệu quả thay vì số lượng. Như chia sẻ của Tổng Giám đốc Đỗ Đăng Khang tại Đại hội Cổ đông 2026 được tổ chức tại hội trường trụ sở chính: "BSH kiên định theo đuổi tăng trưởng hiệu quả, lấy chất lượng và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, một lựa chọn không dễ, nhưng cần thiết trong một thị trường đang dần khắt khe hơn".

Kế hoạch 2026: Tiếp tục củng cố nền tảng, hướng tới tăng trưởng bền vững

Bước sang năm 2026, BSH đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 42,6 tỷ đồng, phản ánh sự tự tin trên nền tảng đã được tái cấu trúc. Trọng tâm không thay đổi: tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Doanh nghiệp sẽ tập trung mở rộng kênh phân phối theo hướng chọn lọc, ưu tiên các đối tác có chất lượng, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và năng lực phân tích.

Là thành viên của DB Insurance – một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc, BSH có nền tảng vững chắc về quản trị và tài chính để theo đuổi chiến lược dài hạn. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp không còn định vị mình bằng quy mô, mà bằng chất lượng vận hành, sự khác biệt trong mô hình kinh doanh và hiệu quả thực chất.

Hướng đi này không chỉ giúp BSH củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, mà còn xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng và đối tác – yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp muốn phát triển dài hạn.

(Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội)