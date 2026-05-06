Chiều 6/5, giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng đồng loạt giảm so với buổi sáng

Ghi nhận lúc 15h30, giá vàng trong nước hạ nhiệt so với buổi sáng nhưng vẫn duy trì mức tăng so với phiên trước. Mức tăng phổ biến còn khoảng 1 – 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC mua - bán ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch tại 163 – 166 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

15h30 Giá niêm yết Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 163 166 163 166 DOJI 163 166 163 166 Bảo Tín Minh Châu 163 166 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 163 165,9 163 166

Ghi nhận lúc 9h sáng 6/5, giá vàng trong nước bật tăng mạnh trở lại với nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 2 – 2,6 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng nâng giá vàng miếng lên quanh 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tăng lên 164 – 167 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. PNJ điều chỉnh mạnh nhất, lên mức 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, lên quanh 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên bảng giá ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng đối với cả vàng nhẫn và vàng miếng, không thay đổi so với hôm qua.

9h Giá niêm yết Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 164 167 164 167 PNJ 164,3 167,3 164,5 167,5 DOJI 164,5 167,5 164,5 167,5 Bảo Tín Minh Châu 162 165 162 165 Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,4 164,5 167,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng ở mức 4.628 USD/ounce, tăng gần 1,6% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 0,7% trong phiên 5/5.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.600 USD/ounce, tăng gần 1% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 0,7% trong phiên 5/5.

Giá vàng phục hồi trong phiên giao dịch ngày 5/5 sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng ở phiên trước, khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của lệnh ngừng bắn mong manh tại Trung Đông đối với lạm phát và triển vọng lãi suất.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích tại American Gold Exchange, cho biết lực mua bắt đáy sau đợt bán tháo gần đây, cùng với việc giá dầu hạ nhiệt, đang hỗ trợ thị trường vàng. Tuy nhiên, ông lưu ý thị trường vẫn nhạy cảm với các diễn biến địa chính trị, dù sự chú ý có thể dần chuyển sang các dữ liệu kinh tế.

"Những người lạc quan về giá vàng cần một cú hích cơ bản đáng kể để lấy lại vị thế của mình," ông nói thêm.

Tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, dù Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Các cuộc xung đột đã làm gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz – nơi vận chuyển phần lớn dầu mỏ và hàng hóa toàn cầu – khiến giá cả leo thang trong thời gian qua.

Dù giá dầu đã giảm nhẹ trong phiên, mặt bằng năng lượng vẫn ở mức cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và có thể trì hoãn chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.

Trong bối cảnh đó, dù vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn, sức hấp dẫn của kim loại quý này phần nào suy giảm khi lãi suất duy trì ở mức cao, khiến các tài sản không sinh lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index, cho rằng nhu cầu trú ẩn vẫn tồn tại, dù đã suy yếu khi vàng ngày càng nhạy cảm hơn với các yếu tố rủi ro. “Tuy vậy, nhu cầu phòng ngừa lạm phát cùng với hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương đã giúp hạn chế đà giảm sâu của giá vàng”, ông nói.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi sát báo cáo việc làm của Mỹ công bố cuối tuần, được xem là yếu tố then chốt để đánh giá liệu nền kinh tế có đủ sức duy trì chính sách hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay không, cũng như khả năng hồi sinh kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 6/5, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1, khi các doanh nghiệp chưa thay đổi bảng giá.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch phổ biến ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán tại 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 161,7 – 164,7 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch mua - bán tại 162 – 165 triệu đồng/lượng.