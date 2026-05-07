Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin “sổ đỏ”

Theo Đức An | 07-05-2026 - 07:30 AM | Smart Money

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công, yêu cầu cập nhật “sổ đỏ”, dụ người dân nhập thông tin ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc tích hợp thông tin nhà đất trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người nhân cập nhật thông tin đất đai, “sổ đỏ”. Sau đó yêu cầu người dân truy cập vào các đường link có giao diện được thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn tất thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, các trang web do đối tượng gửi có tên miền và giao diện được thiết kế gần giống Cổng dịch vụ công nhằm tạo cảm giác đây là trang chính thống. Khi nạn nhận nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Để phòng chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước.

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS, Zalo.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc số Căn cước cho bất kỳ ai qua điện thoại.

- Khi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tài khoản Agribank, BIDV, MB, VietinBank ... sẽ tự động trừ 10.000 - 20.000 đồng/tháng đối với những khách hàng sau

Trước 10/5, người từng chuyển tiền vào tài khoản BIDV, Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Nóng: Bổ sung 7 đối tượng không chịu thuế GTGT, siết điều kiện thanh toán từ 5 triệu đồng

23:36 , 06/05/2026
Prudential Việt Nam vừa chuyển hơn 5.100 tỷ đồng về công ty mẹ, nộp phạt hơn 135 tỷ đồng tiền thuế

22:54 , 06/05/2026
Đã xác thực sinh trắc học, vì sao lừa đảo vẫn rút được số tiền lớn từ tài khoản nạn nhân?

16:09 , 06/05/2026
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, nhắm đến tài khoản ngân hàng của người dùng Viettel, VinaPhone,...

10:20 , 06/05/2026

