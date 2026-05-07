Ngân hàng khuyến cáo tất cả khách hàng: Đừng tin bất kỳ số điện thoại nào hiển thị trên màn hình!

Theo VPBank, hiện nay, trên không gian mạng đã xuất hiện các ứng dụng điện thoại nguy hiểm cho phép kẻ gian thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại (Voice Phishing) với kịch bản tinh vi, có khả năng mạo danh bất kỳ số điện thoại và giọng nói nào để lừa đảo người dùng smart phone.

Phương thức hoạt động của tội phạm

Kẻ tấn công sử dụng các ứng dụng gọi điện qua giao thức Internet (VoIP) với các tính năng:

Fake Caller ID: Tùy chỉnh hiển thị bất kỳ số điện thoại nào trên màn hình người nhận (nếu trùng với các số điện thoại đã được người dùng lưu tên sẵn trong máy thì cuộc gọi sẽ hiển thị tên đã lưu: có thể là số hotline các công ty, tổ chức như ngân hàng, hoặc số người thân trong danh bạ).

Biến đổi âm thanh: Tích hợp tính năng thay đổi tone giọng (nam/nữ, già/trẻ) và tạo tiếng ồn giả lập (tiếng còi hú cảnh sát, tiếng văn phòng náo nhiệt, âm thanh đường phố) để tăng độ tin cậy.

Kịch bản thao túng: Thúc giục, đe dọa hoặc thông báo sự cố khẩn cấp để chiếm đoạt thông tin.

Các kịch bản rủi ro có thể gặp phải

Lừa đảo tài chính: Giả danh ngân hàng, các trang Thương mại điện tử hoặc cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ", đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, nâng hạn mức thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng của Khách hàng.

Đánh cắp thông tin: Thu thập CCCD, số thẻ, thông tin sinh trắc học, mã OTP, user đăng nhập, mật khẩu…

Chiếm quyền thiết bị: Giả danh cơ quan chức năng để dẫn dụ cài đặt các ứng dụng lạ chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Ngân hàng khuyến nghị

Nhận diện bước đầu: Khách hàng cần cảnh giác cao độ với các cuộc gọi có tính chất thúc giục, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật cuộc gọi.

Không tin tưởng tuyệt đối vào caller ID: Số hiển thị trên màn hình hoàn toàn có thể bị làm giả.

Nguyên tắc 3 không: Không cung cấp Mã OTP, Mật khẩu hoặc Thông tin nhạy cảm qua điện thoại trong bất kỳ tình huống nào.

Xác minh độc lập: Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ, hãy ngắt máy và chủ động gọi lại vào số tương ứng đã lưu trong danh bạ hoặc liên hệ lại ngân hàng, cơ quan chức năng thông qua các kênh liên lạc, số điện thoại chính thức của tổ chức đã được công bố.