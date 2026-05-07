Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất thẻ tín dụng với cán bộ nhân viên, lên mức 25%/năm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo điều chỉnh một số loại phí và lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng, thời gian áp dụng từ ngày 7/5/2026.

Đáng chú ý, OCB bắt đầu áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Theo biểu mới, một số khách hàng có thể được áp mức lãi suất từ 18%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng trước đây.

OCb điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng

Cụ thể, với nhóm thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority, lãi suất hiện tại là 30%/năm. Sau điều chỉnh, ngân hàng vẫn giữ mức lãi suất chuẩn 30% nhưng bổ sung cơ chế lãi suất linh hoạt dao động từ 18% - 36%/năm.

Trong khi đó, nhiều dòng thẻ tín dụng khác như Natural Credit, Mastercard Lifestyle, Mastercard Platinum, iGen Mastercard Platinum, JCB Gold, Bamboo Airways Mastercard Platinum… hiện có lãi suất 37%/năm. Theo biểu mới, mức chuẩn vẫn giữ nguyên 37%, song lãi suất linh hoạt sẽ dao động từ 18% - 42%/năm.

Riêng cán bộ nhân viên OCB, lãi suất thẻ tín dụng được điều chỉnh từ 18% lên 25%/năm.

Theo OCB, mức lãi suất chuẩn sẽ áp dụng cho chủ thẻ mở mới trong 6 tháng đầu kể từ ngày phát hành thẻ đầu tiên. Từ tháng thứ 7, hệ thống sẽ xác định mức lãi suất linh hoạt dựa trên lịch sử tín dụng và hành vi sử dụng thẻ của từng khách hàng.

Ngoài lãi suất, OCB cũng điều chỉnh phí chuyển đổi trả góp áp dụng với hình thức đăng ký trả góp thu phí hàng tháng.

Đối với khách hàng thông thường, mức phí chuẩn cho giao dịch trả góp mua sắm là 0,9%/tháng, còn giao dịch trả góp rút tiền mặt và trả góp trên dư nợ là 1,4%/tháng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng áp dụng mức phí linh hoạt dao động từ 0,65% - 1,7% tùy hồ sơ khách hàng.

Với cán bộ nhân viên OCB, phí trả góp mua sắm được giữ ở mức 0,65%/tháng, trong khi phí trả góp rút tiền mặt và trả góp trên dư nợ tăng lên 0,9%/tháng.

OCB cho biết mức phí linh hoạt sẽ được xác định dựa trên lịch sử tín dụng, hành vi sử dụng thẻ và từng giao dịch cụ thể. Mức phí thực tế sẽ hiển thị khi khách hàng đăng ký trả góp trên ứng dụng OCB OMNI, tại quầy giao dịch hoặc qua tổng đài hỗ trợ.