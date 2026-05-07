Nữ người mẫu Việt suýt mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vì cái bẫy tinh vi ai cũng có thể dính

Tối 6/5, người mẫu Hồng Quế khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về việc suýt mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng vì dính phải một chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến mã QR. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ cần thêm một thao tác nhỏ, nữ người mẫu có thể đã mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Theo chia sẻ, Hồng Quế cho biết cô đang thanh lý một chiếc ghế sofa thì có người nhắn tin hỏi mua. Người này tự nhận đang ở Hàn Quốc, muốn mua đồ cho con gái tại Việt Nam nên đề nghị chuyển khoản trước rồi thuê đơn vị vận chuyển đến lấy hàng. Vì thấy cách nói chuyện lịch sự, có thiện chí nên Hồng Quế đồng ý giao dịch.

Tuy nhiên, đến khoảng chiều cùng ngày, đối phương liên tục gọi điện thúc giục, gửi ảnh chụp màn hình "đã chuyển tiền thành công" rồi hỏi dồn dập: "Em check tài khoản chưa?", "Anh chuyển rồi sao chưa nhận được?". Người mẫu cho biết thời điểm đó cô đang bận việc cá nhân, lại đúng lúc con đi học về nên dễ rơi vào trạng thái mất tập trung, bị cuốn theo nhịp dẫn dắt của đối phương.

Sau đó, kẻ lừa đảo bắt đầu viện lý do chuyển tiền từ nước ngoài cần phải "quy đổi", rồi hướng dẫn Hồng Quế thực hiện từng bước qua FaceTime, đồng thời yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại. Đối phương gửi mã QR để cô quét. Sau khi thao tác, ứng dụng ngân hàng bất ngờ hiện yêu cầu nhập OTP.

Lúc này, Hồng Quế bắt đầu cảm thấy bất thường nên lập tức dừng lại. Nữ người mẫu cho biết cô chỉ nhập được một nửa thao tác thì "bừng tỉnh", nhanh chóng tắt máy và ngưng chia sẻ màn hình. Dù vậy, đối phương vẫn liên tục gọi điện để thúc ép cô tiếp tục thực hiện.

Người mẫu Hồng Quế đăng bài cảnh báo lừa đảo

Ngay trong lúc đó, tài khoản ngân hàng của Hồng Quế đã bị khóa tạm thời vì phát hiện giao dịch có dấu hiệu rủi ro. Tuy nhiên, kẻ gian vẫn tiếp tục gọi điện, hướng dẫn cô sử dụng một tài khoản ngân hàng khác để thao tác tiếp. Vì nghi ngờ, Hồng Quế thử đăng nhập vào một tài khoản đã lâu không sử dụng thì phát hiện toàn bộ nội dung hiện lên thực chất là lệnh chuyển tiền từ chính tài khoản của cô sang một tài khoản lạ với số tiền mặc định là toàn bộ số dư hiện có.

Người đẹp cho biết nếu ban đầu thao tác thành công trên tài khoản chính, rất có thể toàn bộ tiền trong ngân hàng đã "bay sạch". May mắn là tài khoản thử nghiệm chỉ còn khoảng vài nghìn đồng nên giao dịch không thể hoàn tất.

Sau khi đến ngân hàng làm việc trực tiếp, Hồng Quế được nhân viên xác nhận cô đã dính đúng một kịch bản lừa đảo đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Các đối tượng thường giả làm người mua hàng, tạo cảm giác gấp gáp bằng cách gọi điện liên tục, gửi ảnh chuyển khoản giả, sau đó dụ nạn nhân quét QR và chia sẻ màn hình để chiếm quyền kiểm soát giao dịch ngân hàng.

Bài đăng của Hồng Quế nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người cho biết bản thân từng gặp tình huống tương tự và suýt trở thành nạn nhân. Không ít netizen cũng để lại bình luận cảm thán vì chiêu trò ngày càng tinh vi, đặc biệt trong bối cảnh các giao dịch online diễn ra thường xuyên.