Ba ngân hàng muốn lên sàn HOSE trong năm nay

Thông tin với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã: VBB) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ tháng 3/2026, với quy mô đăng ký niêm yết gần 1,1 tỷ cổ phiếu.

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của tình hình địa chính trị và thị trường tài chính, VietBank cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để chính thức niêm yết, dự kiến vào quý II hoặc quý III/2026.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc chuyển sang niêm yết trên HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của VietBank trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng góp phần gia tăng uy tín, củng cố tính minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này cũng được kỳ vọng giúp VietBank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn.

Trên thực tế, ban lãnh đạo VietBank từng đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên HOSE từ năm 2020, tức cách đây khoảng 6 năm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kế hoạch này đến nay vẫn chưa được hiện thực hóa.

Không chỉ VietBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) mới đây cũng đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM sang niêm yết chính thức trên HOSE vào quý IV/2026.

Theo ban lãnh đạo ABBank, năm 2025, ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt, chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn đều duy trì ở mức tốt. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế vững vàng hơn, đủ điều kiện và tiềm lực để triển khai các hoạt động nâng cao giá trị doanh nghiệp, trong đó có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Về lộ trình triển khai, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABB, ngân hàng dự kiến ký hợp đồng với tổ chức tư vấn, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu và xây dựng bộ hồ sơ đăng ký niêm yết trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Sau đó, ABBank sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, thực hiện bảo vệ hồ sơ, giải trình và hoàn thiện theo yêu cầu của HOSE trong tháng 9/2026. Ngân hàng dự kiến cổ phiếu ABB sẽ được chấp thuận niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE từ quý IV/2026.

Tại Đại hội thường niên năm 2026, Ngân hàng Bản Việt (BVBank – mã: BVB) cũng được cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu BVB trên HOSE trong năm nay.

Trước đó, tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và 2025, cổ đông BVBank đã thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi nên vẫn chưa triển khai các thủ tục liên quan đến kế hoạch chuyển sàn.

Trong bối cảnh kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và triển vọng kinh doanh năm 2026 có thể cải thiện mạnh, Hội đồng quản trị BVBank tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên UPCoM, niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên HOSE và giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình chuyển sàn.

Hiện trên sàn UPCoM chỉ còn 5 ngân hàng. Trong đó, ngoài 3 ngân hàng nêu trên, ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – mã: SGB) cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE hoặc HNX.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm trước, ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonbank, cho biết các chỉ số tài chính của ngân hàng đã đáp ứng điều kiện để niêm yết trên HOSE và Saigonbank cũng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn chuyển sàn.

Dù mong muốn sớm đưa cổ phiếu lên niêm yết, song lãnh đạo Saigonbank cho rằng đây là “quá trình dài và phức tạp”.

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã: PGB) hiện là nhà băng duy nhất chưa công bố kế hoạch niêm yết.