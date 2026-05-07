Khách hàng rút ròng 82.000 tỷ tiền gửi tại một ngân hàng

Tiền gửi khách hàng BIDV giảm hơn 82.000 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tổng tài sản của BIDV tính đến cuối tháng 3 đạt hơn 3,388 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 57.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 1,7%. Với quy mô này, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân toàn ngành ngân hàng về tổng tài sản.

Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng của BIDV tại thời điểm cuối quý I chỉ còn gần 2,141 triệu tỷ đồng, giảm hơn 82.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức giảm gần 3,7%. Đây là một trong những quý ghi nhận mức sụt giảm huy động mạnh nhất của ngân hàng này trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, tiền gửi khách hàng của ngân hàng này đã tăng từ 1,95 triệu tỷ đồng cuối năm 2024 lên hơn 2,22 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025, tức tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng, tương đương 13,8% chỉ sau 1 năm.

Dù giảm mạnh trong quý đầu năm, BIDV vẫn là ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống hiện nay. Quy mô huy động của ngân hàng này hiện tương đương khoảng 63% tổng tài sản và cao gấp gần 1,3 lần vốn chủ sở hữu.

Trong khi huy động đi xuống, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 57.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 2,4%.

Diễn biến trái chiều giữa huy động và cho vay khiến áp lực cân đối vốn tại BIDV gia tăng trong quý đầu năm. Điều này thúc đẩy ngân hàng tăng cường huy động vốn qua kênh phát hành giấy tờ có giá.

Cụ thể, giá trị giấy tờ có giá do BIDV phát hành tính đến cuối quý I/2026 đạt hơn 303.000 tỷ đồng, tăng gần 78.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 34,5%. Đồng thời, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng từ khoảng 418.000 tỷ đồng lên hơn 437.000 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 4,5%.

Ở chiều ngược lại, BIDV cũng gia tăng mạnh quy mô tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác lên gần 529.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 71.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng hơn 15,5%. Trong khi đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh từ gần 124.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 64.700 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 48%.

Vốn chủ sở hữu của BIDV tính đến cuối quý I đạt hơn 190.600 tỷ đồng, tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 9,9%. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đạt gần 51.600 tỷ đồng.

﻿Lợi nhuận quý I tăng 16% so với cùng kỳ 2025

Kết thúc quý I/2026, BIDV đạt 8.572 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm, tăng khoảng 15,7% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm gần 39,4% so với quý IV/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.879 tỷ đồng, tăng khoảng 17,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm hơn 39% so với quý trước.

Động lực chính của BIDV vẫn đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập lãi thuần trong quý I đạt 15.734 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm 18% so với quý trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí vốn tăng mạnh. Trong kỳ, chi phí lãi và các chi phí tương tự lên tới hơn 27.226 tỷ đồng, tăng khoảng 27,6% so với cùng kỳ và tăng hơn 11% so với cuối năm 2025.

Mảng dịch vụ tiếp tục mang về nguồn thu ổn định cho BIDV với lãi thuần đạt 1.625 tỷ đồng, tăng khoảng 5,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm gần 8% so với quý IV/2025. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận kết quả tích cực khi đem về hơn 1.108 tỷ đồng lãi thuần, tăng hơn 29% so với cùng kỳ 2025 và tăng tới 83% so với quý trước.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kém tích cực hơn khi ghi nhận khoản lỗ nhẹ hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 137 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận mức lỗ hơn 27 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi hơn 214 tỷ đồng của quý I/2025.

Một điểm đáng chú ý khác là lãi thuần từ hoạt động khác đạt hơn 2.067 tỷ đồng, tăng khoảng 73% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn 218% so với quý trước, tiếp tục hỗ trợ đáng kể cho tổng thu nhập hoạt động của BIDV.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý I đạt gần 20.698 tỷ đồng, tăng khoảng 16,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm hơn 31% so với quý IV/2025. Sau khi trừ chi phí hoạt động hơn 6.628 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 14.069 tỷ đồng, tăng khoảng 17,4% so với cùng kỳ.

Trong quý, BIDV tiếp tục duy trì mức trích lập dự phòng lớn với gần 5.500 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.