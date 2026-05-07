Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng ngày 7/5

Đầu giờ sáng ngày 7/5, giá vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến ở mức 163,0 – 166, triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 6/5, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối ngày 6/5 tăng vọt lên mốc 4.700 USD/ounce, đạt mức cao nhất 4.722 USD rồi quay đầu điều chỉnh. Hiện giá vàng thế giới đứng ở mức 4.691 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay tăng mạnh và giá bạc giao ngay cũng bật tăng đáng kể vào cuối phiên giao dịch thứ Tư, khi dữ liệu lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng, giá dầu suy giảm và bất ổn địa chính trị quay trở lại đã hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Dòng dữ liệu kinh tế Mỹ có xu hướng hỗ trợ vàng. Theo ADP, việc làm khu vực tư nhân tăng 109.000 trong tháng 4, thấp hơn mức dự báo 118.000 và cao hơn mức đã điều chỉnh 61.000 của tháng 3, củng cố kỳ vọng rằng động lực thị trường lao động đang chậm lại trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu. Giới giao dịch hiện đang điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed sau dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy mạnh hôm thứ Hai và các báo cáo ISM dịch vụ và JOLTS trái chiều hôm thứ Ba.

Các thị trường nhạy cảm với chính sách đã diễn biến theo hướng có lợi cho kim loại quý trong phiên Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm sau khi dữ liệu ADP gây thất vọng, trong khi chỉ số USD suy yếu khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách vào cuối năm nay. Giá dầu cũng giảm mạnh khi xuất hiện thông tin rằng Washington và Tehran đang tiến gần tới một khuôn khổ cho phép nối lại hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua Vịnh Ba Tư, qua đó làm giảm một phần “phí rủi ro địa chính trị” trong giá dầu.