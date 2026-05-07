Kê khai thuế hay bước chuyển trong tư duy kinh doanh và vận hành

Thuế khoán đã đồng hành cùng hộ kinh doanh khoảng 40 năm nay, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính thủ công và hệ thống kế toán chưa phổ biến rộng rãi. Việc xác định thuế theo đặc thù ngành nghề, thay vì doanh thu thực tế, từng là giải pháp phù hợp để giảm gánh nặng cho HKD và tối ưu công tác quản lý.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế Việt Nam đã đủ nguồn lực công nghệ, tài chính để giải quyết bài toán hạ tầng và tính minh bạch trong dòng tiền. Việc bãi bỏ thuế khoán trở thành điều tất yếu. Việc bãi bỏ này kéo theo sự dịch chuyển trong tư duy kinh doanh và vận hành truyền thống suốt 4 thập kỷ, buộc HKD phải tái cấu trúc cách quản lý dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Từ cách làm quen tay sang vận hành có hệ thống

Khi quy trình kê khai thuế trở thành bắt buộc, HKD không thể tiếp tục vận hành theo kiểu "tiện đâu làm đó". Thay vì đóng thuế khoán như trước đây, nhiều HKD bắt đầu phải theo dõi dòng tiền, chi phí vốn và doanh thu thực tế, từ đó dần thay đổi tư duy tiểu thương sang cách vận hành gọn gàng, minh bạch hơn.

Trong mô hình kinh doanh truyền thống, không ít HKD vẫn xem dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh là một. Điều này dễ dẫn đến lúng túng khi cần giải trình các khoản chênh lệch với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, việc quản lý thủ công bằng sổ tay, trí nhớ hay kinh nghiệm cá nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ thất thoát và sai lệch dữ liệu. Hoạt động kinh doanh phần lớn phụ thuộc vào mặt bằng vật lý và tệp khách quen địa phương nên khả năng mở rộng còn hạn chế.

Khi chuyển sang cách vận hành bài bản hơn, việc tách bạch tài khoản kinh doanh, theo dõi giao dịch qua POS, mã QR hay phần mềm bán hàng giúp HKD quản lý dữ liệu tập trung, dễ lưu trữ hóa đơn và phân loại chi phí hơn. Sự minh bạch này không chỉ giảm rủi ro khi kê khai mà còn giúp HKD theo dõi "sức khỏe" cửa hàng để chủ động mở rộng bán hàng qua livestream, sàn thương mại điện tử và các kênh online khác.

Những rào cản trên bước đường chuyển mình

Dù biết thay đổi là cần thiết, nhưng để một HKD điều chỉnh cách vận hành quen thuộc suốt nhiều năm không phải là chuyện dễ dàng. Thói quen quản lý thủ công từ thời thuế khoán vẫn còn ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều tiểu thương, khiến việc tiếp cận các công cụ như chữ ký số, hóa đơn điện tử hay máy POS trở thành thách thức không nhỏ, đặc biệt khi chi phí đầu tư hạ tầng cũng tăng lên.

Bên cạnh đó, yêu cầu lập và lưu trữ sổ sách về doanh thu, chi phí, vật tư và dòng tiền khiến nhiều HKD chưa quen kế toán gặp khó khăn. Các giao dịch nhỏ lẻ, thiếu chứng từ cũng dễ tạo sai lệch giữa doanh thu thực tế và dòng tiền qua tài khoản. Với hộ bán hàng online, chi phí quảng cáo trên Facebook hay TikTok thường thanh toán bằng thẻ cá nhân nên khó ghi nhận là chi phí hợp lệ khi kê khai thuế.

ACB Đồng hành cùng HKD trong bước chuyển mình

Thay vì để HKD "tự bơi" giữa những dòng nghị định và quyết định, ACB xuất hiện với vai trò là người đồng hành, mang đến trọn bộ giải pháp để biến những rào cản trên thành bàn đạp để phát triển bền vững.

Thấu hiểu nỗi lo của HKD về chi phí hạ tầng khi mới bắt đầu số hóa, ACB mang tới Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng. HKD được trang bị miễn phí từ "phần cứng" (thiết bị POS, mã QR) đến "phần mềm" (phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử). Mọi giao dịch được số hóa tự động, giúp việc lập hóa đơn ngay trên điện thoại trở nên dễ dàng.

ACB hóa giải "nỗi sợ" sổ sách và sai sót pháp lý của HKD bằng cách triển khai Gói đào tạo năng lực trị giá 20 triệu đồng bao gồm khóa đào tạo Thuế chuyên sâu để giúp HKD vận hành chuẩn xác, có nền móng vững chắc ngay từ những bước đầu tiên. Đồng thời, phần mềm do ACB cung cấp được kết nối trực tiếp với hệ thống eTax, giúp việc kê khai minh bạch, giảm thiểu sai sót và rủi ro bị phạt hành chính.

Song song với đó, nhằm giúp HKD mở rộng tệp khách và tăng độ nhận diện, HKD sẽ được kết nối vào hệ sinh thái ACB Rewards với hơn 9 triệu người dùng, mở ra cơ hội để HKD quảng bá thương hiệu trực tiếp tới nguồn khách hàng sẵn có của ngân hàng. Với hệ sinh thái khổng lồ này, HKD có thể chuyển mình từ việc phụ thuộc thụ động tìm kiếm khách vãng lai sang chủ động tìm và nuôi dưỡng một tệp khách hàng trung thành, đảm bảo sự phát triển lâu bền hơn.

Không chỉ giúp tách bạch dòng tiền để ghi nhận chi phí hợp lệ, ACB còn khơi thông dòng vốn cho HKD thông qua việc tiếp sức bằng gói vay 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm đến 1%/năm (khi liên kết eTax Mobile và duy trì số dư CASA). Đây là nguồn lực quan trọng để HKD tự tin đầu tư quảng cáo, nhập hàng và mở rộng quy mô kinh doanh.

Với những nổ lực mang đến giải pháp, ACB không chỉ hỗ trợ HKD đứng vững giữa biển thông tin biến động, mà còn tự tin mở rộng quy mô, phát triển kinh doanh bền vững trong thời đại kinh tế số hoá.

ACB tiếp tục mở rộng vai trò đồng hành không chỉ ở giải pháp tài chính mà còn ở việc chia sẻ kiến thức và hướng dẫn thực tiễn cho HKD. Đến nay, hơn 1.500 HKD đã nhận gói ưu đãi trị giá 30 triệu đồng từ ACB, đồng thời tham gia chuỗi đào tạo thuế chuyên sâu cùng các chuyên gia từ Cục Thuế - Bộ Tài chính để cập nhật quy định và chính sách mới nhất. Đây cũng là một phần trong gói hỗ trợ đào tạo trị giá 20 triệu đồng dành cho HKD. Tiếp nối hoạt động này, ngày 14/5 tới, ACB sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến "ACB Đồng hành cùng Hộ Kinh Doanh: Vững Thuế – Vững Lợi Nhuận" trên kênh YouTube Ngân hàng Á Châu ACB. Chương trình có sự tham gia của Bà Lê Thị Chinh - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ Thuế, cùng các chuyên gia và đối tác, tập trung giải đáp vướng mắc thực tế, cập nhật chính sách thuế và giới thiệu các giải pháp giúp HKD minh bạch dòng tiền, tối ưu vận hành.

