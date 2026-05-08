Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 8/5

Đầu giờ sáng ngày 8/5, giá vàng miếng và nhẫn trơn phổ biến ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 7/5, giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới vượt mốc 4.700 USD/ounce.

Tối ngày 7/5 trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sau khi tăng thêm 50 USD lên vùng 4.750 USD đã quay đầu giảm mạnh. Hiện giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Cả giá vàng và giá bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm khi giới giao dịch định giá khả năng đạt được tiến triển trong một thỏa thuận Mỹ–Iran có thể giúp mở lại eo biển Hormuz.

Dữ liệu kinh tế Mỹ vừa được công bố mang tính trái chiều nhưng không gây bất lợi cho kim loại quý. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 2/5, từ mức 190.000 của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 205.000. Năng suất lao động khu vực phi nông nghiệp trong quý I tăng 0,8%, trong khi chi phí lao động trên mỗi đơn vị sản phẩm tăng 2,3% theo tốc độ hàng năm đã điều chỉnh theo mùa; năng suất ngành sản xuất tăng 3,6% và chi phí lao động đơn vị trong ngành này tăng 2,4%.

Bối cảnh thị trường lao động vẫn là tâm điểm trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu. Theo ADP, khu vực tư nhân tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2025. Con số này thấp hơn dự báo 118.000 nhưng cao hơn mức 61.000 của tháng 3, với tiền lương tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Động lực vĩ mô chính trong đêm là sự đảo chiều của giá dầu. Dầu WTI giảm 3,23 USD xuống còn 91,85 USD/thùng, trong khi Brent giảm 3,30 USD xuống 97,97 USD/thùng, khi thị trường chờ đợi khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận cho phép tàu chở dầu lưu thông trở lại qua Vịnh Ba Tư.

Nhà đầu tư Mỹ cũng đang theo dõi các bài phát biểu của các quan chức Fed, sau khi các dữ liệu tuần này củng cố bức tranh pha trộn giữa thị trường lao động vẫn vững và một số dấu hiệu suy yếu trong nhu cầu.