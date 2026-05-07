Agribank được Moody’s Ratings điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Theo Moody’s Ratings, việc điều chỉnh triển vọng phản ánh đánh giá tích cực đối với môi trường kinh tế vĩ mô và năng lực tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, sau khi Moody’s Ratings nâng triển vọng xếp hạng quốc gia của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực" vào ngày 04/5/2026. Moody’s Ratings nhận định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện thông qua quá trình chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn.

Đối với Agribank, Moody’s Ratings đánh giá cao nền tảng huy động vốn ổn định với cơ sở khách hàng lớn và đa dạng, chất lượng tài sản duy trì ổn định cùng hiệu quả hoạt động tích cực. Theo Moody’s Ratings, nguồn vốn huy động mạnh là một trong những điểm mạnh tín nhiệm nổi bật của Agribank. Moody’s Ratings cũng cho biết, trong trường hợp xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam tiếp tục được nâng trong thời gian tới, xếp hạng của Agribank có khả năng được cải thiện tương ứng nhờ sự hỗ trợ cao của Chính phủ đối với Agribank.

Việc Moody’s Ratings điều chỉnh triển vọng xếp hạng lên "Tích cực" tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và năng lực tài chính của Agribank trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển an toàn, bền vững, gắn với vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực "tam nông" và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025 ghi dấu một năm hoạt động nổi bật của Agribank khi ngân hàng hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính được Ngân hàng Nhà nước giao, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tài chính của nền kinh tế và chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 1,97 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 64% dư nợ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Agribank tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định về quy mô huy động vốn và tín dụng, tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là "tam nông" và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Agribank đồng thời tăng cường năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy tín dụng xanh, tài chính toàn diện và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp và cơ sở khách hàng lớn, Agribank tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.