Vị Chủ tịch trở lại “ghế nóng” sau 7 năm, lương bình quân nhân viên một ngân hàng Việt liền tăng thêm 15 triệu/tháng

Báo cáo tài chính của NHTMCP An Bình (ABBank - ABB) cho thấy quý 1/2026 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Tăng trưởng đột biến của ngân hàng đến từ lãi thuần từ hoạt động khác (chủ yếu từ thu hồi xử lý nợ), đạt 1.355 tỷ đồng, tăng tới 688% so với cùng kỳ. Nguồn thu này còn lớn hơn cả thu nhập lãi thuần (978 tỷ đồng, tăng 19%). Ngoài ra lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 413 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ. Ngân hàng còn có 259 tỷ đồng thu từ góp vốn, mua cổ phần.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng 30% lên 722 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 151% lên 855 tỷ đồng.

Song song với việc lợi nhuận tăng mạnh, ABBank “mạnh tay” tăng thu nhập cho nhân viên trong quý 1 năm nay. Cụ thể, chi phí cho nhân viên ngân hàng riêng lẻ trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 438 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt 398 nghìn tỷ đồng, tăng 50%.

Cuối tháng 3/2026, ngân hàng mẹ ABBank có 3.465 nhân sự, tăng 83 người so với cuối năm 2025. Theo đó, ước tính thu nhập bình quân nhân viên ABBank trong quý 1/2026 đạt hơn 116 triệu đồng, tương đương gần 39 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, quý 1/2025, thu nhập bình quân nhân viên ABBank là khoảng 24 triệu đồng/tháng.

Trước đó, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của ABBank ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên đạt 34,5 triệu đồng/tháng, tăng 10 triệu đồng/tháng so với năm 2024.

Như vậy, từ ngân hàng ở nhóm trung bình về chi trả lương thưởng cho cán bộ nhân viên, ABBank đã vọt lên nhóm dẫn đầu, trên 35 triệu đồng/tháng.

Kết quả kinh doanh và chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên ngân hàng tăng mạnh sau khi ABBank có những thay đổi mang tính chiến lược thời gian gần đây, trong đó phải kể đến việc thay đổi ban lãnh đạo, tái cấu trúc bộ máy, chuyển nhận diện thương hiệu.

Tháng 11/2025, ông Vũ Văn Tiền đã chính thức trở lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ABBank sau 7 năm. Trước đó, ông có thời gian dài làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này trong giai đoạn 2008 – 2015 rồi lùi về làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Đồng thời, ngân hàng bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm làm Tổng Giám đốc ABBank từ cuối năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4 vừa qua, ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ khi mới bắt đầu đảm nhiệm dẫn dắt Ban điều hành ngân hàng, ông được Chủ tịch Vũ Văn tiền giao nhiệm vụ: “'Các anh làm gì tôi không biết, nhưng phải tăng gấp đôi phúc lợi cho nhân viên'. Ngân hàng đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên về phúc lợi và đóng góp cho ngân hàng, trong đó có lương, thưởng và phát hành ESOP (cổ phiếu cho nhân viên có chọn lọc).

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT cũng bộc bạch nhiều tâm tư khi trở lại “ghế nóng” của ngân hàng. “Nhìn thấy các ngân hàng khác phát triển như thế,thay đổi hàng ngày, hàng giờ, tôi không chịu đựng nổi nữa nên quay lại nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị”.

“An Bình đã 'bền vững' suốt mấy chục năm nay, nhưng bền vững đến mức không thấy phát triển thêm, và đó là lý do tôi phải quay lại”, ông Tiền nói.

Người đứng đầu ngân hàng đã lập tức phát động tinh giản bộ máy, cải cách thể chế hoạt động kinh doanh, quy trách nhiệm và giao quyền quyết đoán cho người đứng đầu, tinh thần là làm thực chất, không nói nhiều.

Theo Chủ tịch ABBank, lợi thế của ngân hàng hiện nay là quy mô tầm trung. “Cơ thể nhỏ gọn sẽ giúp ngân hàng vận động linh hoạt và cơ chế thích ứng tốt hơn hẳn những ngân hàng đã quá lớn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là tư duy sáng tạo. Mọi hoạt động của tổ chức hay cá nhân, nếu thiếu đi tư duy sáng tạo, khát vọng và sự đam mê thì không bao giờ thành công. Tôi tin rằng cá nhân, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đang hội tụ đủ những điều kiện đó”, ông nói.