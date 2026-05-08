Khách hàng siêu VIP của ngân hàng: Có 167.000 tỷ tiền gửi, hưởng lãi suất lên tới 8,5%

Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.006 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 814 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của Bảo Việt tiếp tục đến từ mảng tài chính. Trong khi đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 308 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ 2025.

Cụ thể, lợi nhuận hoạt động tài chính của Bảo Việt trong quý I đạt gần 2.959 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 3.990 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Cơ cấu nguồn thu cho thấy Bảo Việt vẫn đang hưởng lợi lớn từ danh mục đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức tương đối hấp dẫn.

Nguồn đóng góp lớn nhất của hoạt động tài chính đến từ lãi tiền gửi với gần 2.291 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 58% tổng doanh thu tài chính.

Bên cạnh đó, lãi đầu tư trái phiếu cũng đạt hơn 1.401 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, tiếp tục là nguồn thu ổn định thứ hai trong cơ cấu tài chính. Hai khoản mục lãi tiền gửi và lãi trái phiếu cộng lại đóng góp tới hơn 92% tổng doanh thu tài chính của tập đoàn.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu khác lại suy giảm mạnh. Lãi đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm gần 29%, còn khoảng 41 tỷ đồng. Cổ tức được chia bằng tiền cũng giảm khoảng 27%, xuống còn gần 16,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, quy mô danh mục đầu tư tài chính của Tập đoàn Bảo Việt đạt 290.399 tỷ đồng, tăng thêm hơn 15.500 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 94% tổng tài sản. Đây tiếp tục là một trong những danh mục đầu tư lớn nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Cơ cấu đầu tư của Bảo Việt cho thấy chiến lược thiên mạnh về tài sản an toàn có lãi suất cố định, ưu tiên tiền gửi và trái phiếu.

Theo đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với quy mô lên tới hơn 282.029 tỷ đồng, chiếm 97% tổng giá trị đầu tư tài chính của tập đoàn. So với đầu năm, danh mục này tăng thêm hơn 15.400 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 166.922 tỷ đồng, bao gồm hơn 130.121 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn và gần 36.800 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Đây chính là nền tảng tạo ra khoản lãi tiền gửi hơn 2.290 tỷ đồng trong quý I – nguồn thu tài chính lớn nhất của Bảo Việt.

Danh mục trái phiếu cũng duy trì quy mô rất lớn, đạt khoảng 111.468 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, trái phiếu Chính phủ chiếm khoảng 72.670 tỷ đồng, còn trái phiếu doanh nghiệp khoảng 37.945 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng của Bảo Việt có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm của Bảo Việt được hưởng lãi suất tối đa 8,5%/năm. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm, mức lãi suất dao động trong khoảng 5,2 - 8,15%/năm.

Trong danh mục trái phiếu, trái phiếu Chính phủ mà tập đoàn đầu tư có kỳ hạn từ 14 đến 30 năm, trong khi trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 7 đến 10 năm. Mức lãi suất tối đa của các trái phiếu này là 8,9%/năm.

Với các khoản chứng khoán kinh doanh, quy mô danh mục đầu tư của tập đoàn Bảo Việt có giá gốc là 4.241 tỷ đồng. Danh mục này chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với giá trị hơn 3.846 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu của Bảo Việt tập trung vào nhiều doanh nghiệp đầu ngành như Ngân hàng Á Châu (ACB), FPT, VietinBank và Vinamilk. Trong đó: Cổ phiếu ACB có giá gốc 818 tỷ đồng; FPT 443 tỷ đồng; VietinBank 396 tỷ đồng; Vinamilk 351 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá trị hợp lý của nhiều khoản đầu tư cổ phiếu đang thấp hơn giá gốc. Riêng khoản đầu tư vào Vinamilk giảm đáng kể khi giá trị hợp lý chỉ còn khoảng 257 tỷ đồng, thấp hơn gần 94 tỷ đồng so với giá gốc.